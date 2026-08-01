“글로벌 주류 올라타야"…추경호 대구시장, 미래산업 대표기관과 중장기 전략 논의

추경호 대구시장이 지역 미래산업을 이끄는 대표기관들과 만나 글로벌 산업 흐름을 선도하기 위한 중장기 발전전략을 논의했다.

1일 대구시에 따르면 추 시장은 이날 한국로봇산업진흥원, 지능형자동차부품진흥원 등 지역 11개 핵심 미래산업 기관장들과 간담회를 가졌다. 이 자리에서 추 시장과 기관장들은 인공지능(AI)∙로봇∙미래모빌리티∙반도체∙의료 등 분야별 산업 동향과 대구의 경쟁력을 진단하고, 지역의 강점을 실질적인 산업 성장으로 연결하기 위한 방안을 공유했다.

추경호 대구시장. 대구시 제공

이번 간담회는 개별 사업의 단기 성과나 향후 계획을 보고받는 통상적인 형식에서 벗어나 진행됐다. 추 시장이 대구 미래산업의 큰 방향을 다시 세우겠다는 의지를 밝히고, 지역 산업 파트너들의 적극적인 변화와 역할을 당부하기 위해 직접 마련한 자리다.

추 시장은 “지금 우리가 글로벌 산업 흐름의 주류에 제대로 올라타고 있는지, 아니면 지류에 머물러 표류하고 있는 것은 아닌지 냉철하게 점검해야 할 때”라며 철저한 자기반성과 혁신을 주문했다. 이어 “우리의 역량과 국내외 현주소를 객관적으로 진단하고, 개별 사업을 추진하는 데 그치지 말고 기획 단계부터 대구 미래산업의 큰 그림 속에서 사업을 설계해달라”고 강조했다.

대구시는 이번 간담회를 계기로 A미래 산업 분야별 성장 전략이 개별 기관 단위에 머무르지 않도록 기관 간 연계 협력 방안을 구체화할 방침이다. 아울러 사업 기획부터 예산 편성까지 외부 전문가의 검증을 강화하는 한편, 지역 산업의 성장과 기업 투자, 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있는 핵심 사업에 역량을 집중한다는 계획이다.

추 시장은 “미래산업 육성은 지역의 강점을 실질적인 산업 경쟁력과 성과로 연결하는 것이 중요하다”며 “냉철한 진단을 바탕으로 방향을 제대로 세우고, 지역 기관들과 힘을 모아 대구를 대한민국 미래 산업의 핵심 거점도시로 키워 나가겠다”고 말했다.