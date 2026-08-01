청계천 ‘물 첨벙’ 첫날 가보니…“시원하고 여유로워” vs “자연 즐기는데 제재 느껴”

잇단 질서 위반 논란 속 개장…첫날엔 큰 위반 행동 없어

대여소 줄 섰지만, 아쿠아슈즈 필수 통제엔 “과하다” 목소리도

서울시 “안전이 가장 중요”…“시민분들도 함께 지켜주셨으면”

최근 청계천에서 목욕과 동전 무단 수거 등 질서 위반 행위가 잇따라 논란이 된 가운데 31일 시작된 ‘청계천 물 첨벙첨벙’ 축제 첫날은 큰 혼란 없이 운영됐다. 다만 안전을 위해 아쿠아슈즈 착용 의무화를 두고 일부 이용객은 다소 과도한 규제라는 반응을 보이기도 했다.

31일 오후 2시30분쯤 서울 종로구 청계천에서 아쿠아슈즈를 빌리려는 시민들로 대여소가 붐비는 모습. 허은선 인턴기자

31일 오후 1시쯤, 서울 종로구 청계천은 더위를 식히려는 시민과 관광객들로 북적였다. 가족 단위 방문객부터 점심시간을 이용해 찾은 직장인, 외국인 관광객까지 다양한 이용객이 물에 발을 담그며 한여름을 즐겼다.

‘청계천 물 첨벙첨벙’ 축제는 시민들이 발을 담그거나 물놀이를 즐길 수 있도록 마련된 행사로, 이날부터 다음 달 9일까지 열린다. 다만 물속을 걸어 다니거나 물놀이를 하기 위해서는 아쿠아슈즈를 반드시 착용해야 한다.

현장에서는 아쿠아슈즈를 무료로 대여해준다. 오후 3시 기준 100명 이상이 빌려간 것으로 확인됐다. 대여소에는 가족 몫까지 한꺼번에 빌리는 시민들이 줄을 이었고, 신분증이나 카드를 맡기는 방식으로 운영돼 반납이 이뤄지고 있었다.

한 스태프가 반납된 아쿠아슈즈를 사이즈별로 널어 놓으며 말리고 있다. 허은선 인턴기자

현장에는 안전요원과 자원봉사자들이 수시로 이용객들에게 아쿠아슈즈 착용과 안전수칙을 안내했다. 다만 안내문이 크게 부착돼 있지 않고 배너에 쓰여있는 정도라 안전요원이 계도를 이어갔다. 음식물 섭취를 자제해 달라는 안내문구도 있었지만 카페 음료를 제지하는 모습은 보이지 않았다.

최근 청계천에서 목욕이나 동전 무단 수거 등 논란이 이어졌지만 이날 오후까지 눈에 띄는 질서 위반 행위는 발견되지 않았다.

전반적으로 시민과 방문객들은 이용에 만족하는 분위기였다.

점심시간을 이용해 방문한 청계천 인근 직장인 한수영(24·사진 오른쪽)씨와 동료들. 허은선 인턴기자

광화문 인근 직장인 한수영(24)씨는 점심시간을 이용해 동료들과 청계천을 찾았다. 물을 뿌리며 물놀이를 즐기느라 옷이 흠뻑 젖어 있었다. 한씨는 “근처에서 회사를 다녀서 청계천을 매일 봤지만 이색적이고 새로운 경험을 해서 너무 좋다”며 “외국인과 아이들도 많아서 자랑스럽다”고 말했다.

최근 청계천에서 있었던 논란에 대해서는 몰랐다고 전했다. “모든 관광지는 관광객을 많이 받다 보면 그런 부정적인 일들이 일어날 수 있다”며 “하지만 그것을 긍정적인 일로 덮는 것마저 우리나라 관광 발전에 필요하다고 생각한다”고 주장했다.

미국 플로리다주에서 2주간 한국 여행을 왔다가 내일 떠나는 조던(32)과 애슐리(42)는 발을 담그는 체험에 만족했다. 조던은 “전날 밤 인스타그램을 통해 행사 소식을 접해서 와보고 싶었다”며 “오늘 이곳에 처음 와 봤는데 시원하고 편안하고 여유롭다”고 만족감을 나타냈다.

한국 여행 중 청계천에 방문해 발을 담그고 있는 애슐리(42·왼쪽)와 조던(32). 허은선 인턴기자

반면 안전 규정을 두고는 다른 의견도 나왔다.

현재 스위스에 거주하며 여름휴가로 한국을 방문한 송씨(40대)와 가족들은 맨발로 청계천에 들어갔다가 안전요원에게 아쿠아슈즈를 빌려야 한다고 제재를 당했다.

송씨는 “안전 문제가 일어날 수 있는 위험을 자연에서 느끼는 즐거움과 더불어 개인이 감수하고 들어가는 건데 여기 계시는 분들은 공공 안전의 책무로 보시는 것 같다”며 “스위스는 호수가 많아 생존수영을 일찍부터 배우고 그것을 개인의 영역으로 던져주는 문화권이다 보니 이런 제재에 더 이질감이 크게 느껴졌다”고 아쉬움을 내비쳤다.

송씨의 다른 일행도 “안전한 구역까지만 판단해서 들어갔는데 계속 안전요원이 와서 안 된다고 하니까 ‘이게 법인 건가, 대한민국의 법이 이렇게 되는 건가’ 싶은 생각이 들었다”며 “아쿠아슈즈 대여는 권장사항으로 해줄 수 있다 생각하는데 계속 제재를 하니 금지 당하는 기분이었고 어떤 면에서는 지나친 것 같았다”고 털어놨다.

송씨의 남편 피터 마카로프는 “청계천뿐만 아니라 바다나 숲에서도 정해진 등산로를 따라야 하는 등 자연을 대하는 방식 자체가 획일화된 것처럼 느껴졌다”고 근 몇 년간의 생각을 전했다.

아쿠아슈즈를 신지 않은 채 물속에 들어가 스태프로부터 제재를 받고 있는 피터. 허은선 인턴기자

행사 관계자는 “가장 중요한 건 시민의 안전, 특히 아이들을 상대로 하는 행사이기 때문에 첫 번째로 사고를 예방해야 한다”며 “아쿠아슈즈를 신지 않으면 진입을 할 수 없게끔 통제를 하고 있다”고 말했다. 이어 “안전 라인과 꼬깔콘을 설치하고 스탭들을 배치해서 안전에 대해서 계속 관리하고 있다”고 덧붙였다.

서울시설공단과 함께 청계천을 찾은 정성국 서울시 물순환안전국장은 “시민들의 이용문화는 과거에 비해 많이 좋아졌는데 일부 일탈하시는 한 두 분들로 인해 분위기가 헤쳐지는 것 같다”며 “그런 일들이 발생하지 않도록 서울시도 과태료 부과 근거를 마련하고 CCTV 설치 등 단속을 강화할 예정이니 시민분들도 같이 좋은 환경을 지켜주셨으면 좋겠다”고 세계일보에 말했다.