머스크, ‘테슬라 中 사업부 매각’ 보도에 “터무니 없어… 가짜뉴스”

일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 전기차 기업 테슬라의 중국 사업부 매각이 검토되고 있다는 보도에 사실무근이라고 반박했다.

30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 테슬라가 항공우주 기업 스페이스X와의 합병 가능성을 염두에 두고 중국 사업부 매각을 검토하고 있다고 소식통의 말을 인용해 보도했다.

일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 전기차 기업 테슬라의 중국 사업부 매각이 검토되고 있다는 보도에 사실무근이라고 반박했다. AP연합뉴스

보도에 따르면 머스크 CEO는 몇년 간 테슬라 경영진에게 미국과 중국 사업을 분리하도록 지시해 왔다. 양국 간 지정학적 갈등이 발생할 경우, 미국 사업이라도 살리기 위한 조치라는 설명이다. 여기에 더해 일부 경영진은 스페이스X와의 잠재적 합병에 앞서 중국 사업부 분리를 준비하라는 지시를 받았다고 소식통은 전했다. 테슬라 자문위원들은 분사, 매각, 폐쇄 등 분리 방안에 대해 논의한 것으로 보인다고 WSJ는 설명했다.

테슬라의 중국 사업을 분리하려는 이유에 대해, 테슬라와 스페이스X를 합병하더라도 주요 국방수주업체인 스페이스X의 사업에 영향을 주지 않기 위해서라고 WSJ은 분석했다. 미국 국방부는 중국 공산당과 연계된 기업을 제재 대상에 올리고 있는데, 테슬라의 중국 사업을 분리하면 스페이스X가 겪을 수 있는 문제를 해결할 수 있다는 것이다. 소식통들은 두 회사 합병 시 중국 내 테슬라 차주 약 200만명의 데이터가 미국 국방 기업의손에 들어갈 수 있다는 점을 중국 당국이 우려하고 있다고 덧붙였다.

다만 WSJ은 “테슬라가 중국 사업부를 얼마나 빨리 분사하거나 매각할 수 있을지는 불분명하며, 계획이 변경될 가능성도 있다”고 전했다.

이같은 보도에 대해 머스크는 “한 번도 논의된 적조차 없다”며 “터무니없는 가짜 뉴스”라고 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 반박했다.

시장에서는 테슬라와 스페이스X의 합병 가능성을 높게 보고 있다. 머스크 CEO도 두 회사 간의 시너지를 강조해 왔다. 최근 실적 발표 컨퍼런스콜에서는 “당연히 이 자리(컨퍼런스콜)에서 기업 합병 같은 이야기를 할 수는 없다”며 “적절한 절차를 거쳐야 한다”고 이야기하기도 했다.

WSJ은 “머스크 CEO는 특히 테슬라의 배터리를 중국에 의존하고 있다는 점을 우려하고 있다”며 “중국이 대만을 침공할 경우 반도체 확보에 차질이 생길 수 있어, 내년까지 이에 대비하는 것이 그의 목표였다”고 설명했다.