美 '만화계 오스카' 아이스너서 '연옥당' 수상…한국 작품 최초

미국의 권위 있는 만화상인 아이스너 시상식에서 한국 만화가 처음으로 상을 받았다.



31일(현지시간) 미국 코믹콘 인터내셔널과 문학동네에 따르면 제38회 윌 아이스너 코믹 산업상 최우수 아시아 만화 미국판 부문에서 만화 '장례식 케이크 전문점 연옥당'이 수상작으로 호명됐다.

만화 '장례식 케이크 전문점 연옥당'. 문학동네 제공

이 상은 북미에서 영어로 출간된 아시아 만화 번역판 가운데 가장 뛰어난 작품에 수여된다.



지금까지 '황토빛 이야기'(김동화), '풀'(김금숙), '지옥'(연상호·최규석) 등 한국 만화가 후보에 오른 적은 있지만, 수상까지 한 것은 이번이 처음이다.



'장례식 케이크 전문점 연옥당'은 산호 작가가 그린 판타지 그래픽노블로, 사람이 죽은 뒤 49일 동안 연옥 벌판을 거쳐 환생문에 닿을 수 있도록 망자를 위한 케이크를 주문하는 사람들의 이야기를 담았다.



국내에서는 문학동네에서 출간됐고, 2025년 미국 만화 출판사 다크호스에서 번역 출판됐다.



미국 만화계 아카데미상으로 불리는 아이스너 상은 프랑스의 앙굴렘, 미국의 하비상과 더불어 3대 국제만화상으로 꼽힌다.



앙굴렘국제만화축제에서는 앙꼬(본명 최경진) 작가의 '나쁜 친구'(2017년), 박윤선 작가의 '어머나, 이럴수가 방소저!'(2024년) 등이 수상의 영예를 안았고, 하비상 시상식에서는 마영신 작가의 '엄마들'(2021년), 김금숙 작가의 '풀'(2020년)이 상을 받은 바 있다.



이번 산호 작가의 수상으로 3대 국제만화상에서 모두 한국 만화가 인정받게 됐다.

<연합>