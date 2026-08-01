“래쉬가드 47% 할인·여행비도 낮춘다”…휴가철 온라인몰 할인전

여름 휴가철이 절정에 접어들면서 온라인 유통업계가 바캉스 패션과 국내 여행, 건강식품 등을 앞세워 소비자 공략에 나섰다.

롯데온 제공

물놀이 의류와 여행상품처럼 휴가철 수요가 몰리는 상품부터 집 꾸미기 상품, 해외직구 건강식품까지 할인 품목도 다양해졌다.

1일 유통업계에 따르면 W컨셉은 2일과 3일 이틀간 바캉스 패션과 프리미엄 조명을 소개하는 릴레이 라이브 방송을 진행한다.

2일 오후 8시에는 스포츠·레저 브랜드 ‘보드라이더스’의 수영복과 물놀이용품 30여 종을 최대 47% 할인 판매한다.

버킷햇과 비치 가디건, 비키니 세트, 남성용 래시가드, 아쿠아슈즈 등 휴가지에서 활용할 수 있는 상품을 중심으로 구성했다.

3일 오후 8시에는 이탈리아 조명 브랜드 ‘아르떼미데’ 라이브 방송을 연다.

대표 제품인 ‘톨로메오 메가 플로어’를 비롯해 바스큘란테와 익사 플로어 스탠드 등을 할인 판매하고 구매 고객에게 적립금 혜택을 제공한다. 방송 중 진행되는 퀴즈 이벤트 참여 고객에게는 추첨을 통해 신세계상품권을 증정한다.

롯데온은 한국관광공사와 함께 달리기와 여행을 결합한 ‘런트립’ 기획전을 진행한다.

서울·인천·경기를 제외한 지역에서 1박 이상 머무는 여행상품을 대상으로 최대 30% 할인과 선착순 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.

런트립은 마라톤 대회에 참가하거나 여행지를 달리며 관광을 함께 즐기는 체류형 여행 방식이다. 비수도권 관광객의 체류 기간을 늘리고 지역 여행 수요를 확대하기 위해 마련됐다.

기획전에서는 울진 왕피천 생태탐방로와 금강소나무길을 둘러보는 1박 2일 상품, 강원도 운탄고도 1330 트레킹, 영덕 블루로드와 청송 주왕산을 연계한 미식 여행 등을 선보인다.

롯데온에서 판매 중인 런트립 상품에는 숙박과 교통, 식사, 가이드 비용 등이 포함돼 있다. 상품별 출발일과 포함 내역, 할인 조건은 서로 다르다.

11번가는 2일까지 해외직구 건강식품 특가전을 열고 글로벌 브랜드 제품을 최대 48% 할인 판매한다.

행사에는 나우푸드와 닥터스베스트, 마이라이프 내추럴스, 뉴트리코스트, 스포츠리서치 등이 참여한다.

주요 상품은 오쏘몰 이뮨 멀티비타민과 센트룸 실버 50+, 자노탁트 비오라보 비오헤페 맥주효모, 마이라이프 내추럴스 매스틱검, 라이프 익스텐션 본 리스토어 등이다.

신한카드로 11페이 결제 시 결제 금액의 5%를 최대 10만원까지 추가 할인한다. 실제 할인 금액은 상품과 카드 이용 조건, 쿠폰 적용 여부에 따라 달라질 수 있다.

온라인 유통업계는 휴가철 여행·패션 수요뿐 아니라 건강관리와 집 꾸미기 수요까지 겨냥해 행사 범위를 넓히고 있다. 휴가가 몰리는 8월 초 소비자를 붙잡기 위한 할인 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.