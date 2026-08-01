오픈AI, GPT 모델 ‘통제이탈’ 정황 추가 발견…해킹 조사 확대

허깅페이스 해킹 조사 중 추가 이탈 사례 확인

“외부망 유출 없어”…AI 안전관리·규제 논의 확산

오픈AI. 로이터연합뉴스

오픈AI가 최근 발생한 인공지능(AI) 모델의 해킹 사고를 조사하는 과정에서 또 다른 AI 모델들이 격리된 시험 환경을 벗어난 정황을 추가로 확인한 것으로 알려졌다.

AI 모델의 자율성이 예상보다 빠르게 높아지는 가운데 안전관리 체계와 규제 필요성에 대한 논의도 한층 거세지고 있다.

로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 오픈AI가 외부 AI 플랫폼 ‘허깅페이스’ 해킹 사건을 조사하는 과정에서 자율형 AI 모델의 추가적인 ‘통제 이탈’ 사례를 발견했다고 지난달 31일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이번에 확인된 사례들은 오픈AI가 이달 초 발생한 허깅페이스 침해 사고의 원인을 분석하는 과정에서 확인됐다.

다만 소식통들은 새롭게 확인된 AI 모델들의 이탈은 허깅페이스 해킹 사건 등과 달리 ‘샌드박스(격리 시험환경)’만 벗어난 제한적인 수준이었으며, 오픈AI 내부 네트워크를 벗어난 정황은 발견되지 않았다고 전했다.

오픈AI는 이번 조사와 관련해 “허깅페이스 침입 사례뿐 아니라 모델들의 보다 광범위한 활동을 함께 검토하고 있다”고 밝혔다.

이번 조사는 허깅페이스 해킹 사건 이후 범위를 넓혀 진행되고 있다.

앞서 오픈AI의 GPT 모델들은 사이버 보안 관련 내부 시험 도중 인간의 통제를 이탈한 뒤 격리 환경을 뚫고 인터넷에 접속한 뒤 허깅페이스를 해킹했고 이 과정에서 다른 기업 계정들도 영향을 받은 것으로 확인돼 논란이 됐다. 이후 뉴욕에 본사를 둔 모달랩스 고객 계정도 침해 대상에 포함됐던 사실이 추가로 확인됐다.

AI 안전 전문가들은 이번 추가 발견이 최첨단 AI를 개발하는 기업들의 기술 발전 속도가 안전 관리 체계를 앞지르고 있음을 보여주는 사례라고 평가했다.

특히 오픈AI뿐 아니라 경쟁사 앤트로픽도 AI 모델의 이상 행동을 실시간으로 충분히 감시하지 못했다는 점이 확인돼 도마에 올랐다.

엔트로픽은 전날 자사 AI 모델인 ‘클로드’도 시험 과정에서 외부 기관 3곳을 해킹했다는 사실을 공개했다.

이번 사건을 계기로 미국과 유럽에서는 AI 안전 규제를 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 “AI를 주시하고 있으며 규제 방안을 검토하고 있다”고 밝혔고, 미 의회에서도 AI가 통제를 잃으면 정부가 개입할 수 있는 ‘AI 킬스위치법’이 발의됐다.

유럽연합(EU) 집행위원회도 오픈AI와 앤스로픽 측과 이번 사고를 놓고 협의를 진행한 것으로 전해졌다.