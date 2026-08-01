목 안 마르다고 안심 마라…폭염 속 어르신 콩팥 위협하는 ‘이것’

8월 첫날 체감온도 38도 안팎 '역대급 폭염' 기승… 땀 배출 늘고 갈증 감각 둔해져 '급성신손상' 주의보

8월의 첫날부터 전국 대부분 지역의 최고 체감온도가 35~38도 안팎을 오가는 ‘생명 위협’ 수준의 폭염이 기승을 부리는 가운데, 온열질환뿐만 아니라 고령층의 신장(콩팥) 건강에도 비상등이 켜졌다.

폭염이 기승을 부린 30일 서울 시내 하천 그늘에서 한 시민이 물을 마시며 휴식을 취하고 있다. 의료계는 여름철 갈증 감각이 둔해진 고령층의 경우 목이 마르지 않더라도 규칙적으로 수분을 보충해야 급성신손상 등 탈수 질환을 예방할 수 있다고 조언한다. 연합뉴스

의료계에 따르면 여름철 무더위 속에서 땀을 지나치게 많이 흘리지만 적절한 수분과 전해질이 보충되지 않으면 체내 탈수로 인해 신장으로 가는 혈류량이 급격히 감소하게 된다. 신장은 충분한 혈액 공급을 받아야 노폐물을 걸러낼 수 있기 때문에 혈류가 줄어들면 기능이 떨어져 ‘급성신손상(급성신부전)’ 위험이 커진다.

실제로 건강보험심사평가원 통계에 따르면 급성신손상으로 병원을 찾는 환자는 주로 여름철에 집중되며 지난해 역시 7월(9427명)과 8월(9119명)에 가장 많은 환자가 발생한 것으로 나타났다.

특히 고령층은 젊은 성인에 비해 체내 수분량이 적은 데다 노화로 인해 갈증을 감지하는 감각마저 둔해져 목마름을 잘 느끼지 못한다. 이 때문에 자신도 모르게 탈수상태에 빠지기 쉬워 각별한 주의가 필요하다. 당뇨병, 고혈압, 심부전 등 기저질환이 있는 어르신이라면 가벼운 탈수도 신장에 치명적인 부담으로 작용할 수 있다.

전문가들은 탈수를 예방하기 위해 안정적인 상태에서 하루 1.5~2리터 정도의 수분을 섭취하되 한 번에 많은 양을 마시기보다 일정한 간격으로 나누어 마시는 것이 바람직하다고 조언한다. 다만 만성콩팥병이나 투석 환자의 경우 무조건적인 수분 섭취가 오히려 부종 등을 유발할 수 있으므로 의료진과 상의해야 한다.

차진주 고려대병원 신장내과 교수는 “노화로 신장 기능이 저하된 상태에서 폭염 속 탈수가 겹치면 급성신손상으로 이어질 수 있다”며 “어르신들은 목이 마르지 않더라도 틈틈이 물을 나누어 마시는 습관이 중요하다”고 강조했다.