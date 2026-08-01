주유소 기름값 11주 연속 하락…휘발유·경유 1800원대 유지

전국 휘발유·경유 가격 나란히 하락세…정부, 8차 석유 최고가격 동결 유지

이번 주 전국 주유소 기름값이 11주 연속 하락세를 이어갔다.

서울 서초구 만남의광장 주유소의 모습. 전국 주유소 기름값은 최근 11주 연속 하락세를 보이며 휘발유와 경유 모두 1800원대를 유지하고 있다. 연합뉴스

1일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 다섯째 주(7월 26일∼30일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 3.3원 내린 1869.1원을 기록했다. 지역별로는 서울이 전주보다 1.2원 내린 1910.1원으로 가장 높았고, 울산이 1.6원 하락한 1843.8원으로 가장 낮았다. 상표별로는 GS칼텍스 주유소가 1873.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1861.3원으로 가장 저렴했다.

경유 평균 판매 가격 역시 전주 대비 4.1원 내린 1852.8원으로 집계됐다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란의 일시적 공격 중단 및 사우디아라비아 주도의 홍해 항행 자유 보장 다국적 연합 창설 논의 지속 등의 영향으로 하락했다. 두바이유는 배럴당 7.2달러 내린 80.7달러, 국제 휘발유는 2.9달러 내린 115.9달러, 국제 경유는 2.0달러 내린 158.0달러를 기록했다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

한편 정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있으며, 지난달 25일 지정된 8차 석유 최고가격은 휘발유 L당 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원으로 동결됐다.