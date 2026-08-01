김고은, 청룡 시리즈 어워즈 대상 수상…‘새로운 얼굴’ 찾는 배우 되겠다

배우 김고은이 제5회 ‘청룡 시리즈 어워즈’에서 대상 트로피를 품에 안았다. 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’을 통해 연기력을 인정받은 김고은은 수상 직후 눈물을 보이며 배우로서 앞으로도 끊임없이 새로운 모습을 보여주겠다는 각오를 전했다.

배우 김고은이 제5회 ‘청룡 시리즈 어워즈’에서 대상 트로피를 품에 안았다. 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’을 통해 연기력을 인정받은 김고은은 수상 직후 눈물을 보이며 배우로서 앞으로도 끊임없이 새로운 모습을 보여주겠다는 각오를 전했다. KBS Entertain

김고은은 31일 인천 파라다이스시티에서 개최된 제5회 ‘청룡 시리즈 어워즈’에서 대상 수상자로 호명됐다. 수상작은 그가 출연한 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’이다. 수상자가 호명되자 이상이는 “야 김고은”이라고 추정되는 입 모양을 보이며 놀란 듯한 마음을 드러냈다.

무대에 오른 김고은은 감격스러운 마음을 감추지 못했다. 그는 먼저 시상식이라는 특별한 자리에서 평소 만나기 어려운 선후배 배우들과 한자리에 모일 수 있다는 점에 대한 반가움과 감사함을 전했다.

특히 이번 시상식에서 작품상 후보에 자신이 참여한 작품들이 이름을 올렸다는 사실에도 의미를 부여했다. 김고은은 자신이 함께한 작품들이 좋은 평가를 받은 것에 대해 배우로서 뿌듯한 마음을 드러냈다.

수상의 기쁨을 표현한 뒤에는 그동안 자신의 연기 활동을 돌아보기도 했다. 김고은은 “작품을 하는 것이 한 번도 당연하다고 생각한 적 없다”며 “매 작품마다 성실하고 절실하게 책임감을 갖고 임하려고 노력하고 있다”고 전했다.

앞으로의 활동에 대한 의지도 분명히 했다. 그는 “계속해서 새로운 얼굴을 찾고 싶어지고 호기심이 들 수 있게 정말 열심히 할 테니까 저 많이 찾아주시고 기회 주세요”라며 “앞으로 더 열심히 하겠다”고 덧붙였다.

이번 대상 수상으로 자신의 연기 인생에서 또 하나의 의미 있는 순간을 만든 그는 한 가지 이미지에 머무르기보다 작품마다 새로운 모습을 보여주는 배우가 되겠다는 뜻을 밝힌 것이다.

김고은은 ‘은중과 상연'’로 제5회 ‘청룡 시리즈 어워즈’ 대상의 영예를 안으며 연기력을 다시 한번 인정받았다. 수상의 기쁨과 함께 작품에 대한 책임감, 앞으로 새로운 얼굴을 찾고 싶다는 배우로서의 목표 등의 생각을 진솔하게 전하며 시상식 무대를 마무리했다.