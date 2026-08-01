‘운동하다 발뒤꿈치 찌릿’…가볍게 넘겼다간 아킬레스건 끊어진다

테니스·러닝·등산 등 반복 충격에 손상 위험↑

초기엔 건염, 방치하면 파열까지…조기 치료 중요

운동 후 발목 뒤쪽이나 발뒤꿈치 부위가 욱신거리거나 붓고 열감이 느껴진다면 단순한 근육통이 아니라 ‘아킬레스건염’의 신호일 수 있다. 생성형 AI로 만든 이미지

테니스와 골프, 러닝, 등산, 암벽등반 등 운동을 즐기는 사람이 늘면서 발뒤꿈치 통증을 호소하는 사례도 함께 증가하고 있다.

운동 후 발목 뒤쪽이나 발뒤꿈치 부위가 욱신거리거나 붓고 열감이 느껴진다면 단순한 근육통이 아니라 ‘아킬레스건염’의 신호일 수 있다. 초기 통증을 방치하면 힘줄이 약해져 파열로 이어질 가능성도 있어 주의가 필요하다.

◆ 반복되는 충격이 아킬레스건 손상 부른다

아킬레스건은 종아리 근육과 발뒤꿈치를 연결하는 인체에서 가장 굵고 강한 힘줄이다. 걷거나 뛰고 점프할 때 체중을 지탱하고 추진력을 만드는 중요한 역할을 한다.

하지만 반복적인 충격이나 과도한 운동이 이어지면 힘줄에 미세한 손상이 쌓이면서 염증이 발생할 수 있다.

특히 테니스나 배드민턴처럼 갑작스럽게 방향을 바꾸는 운동이나 러닝, 등산, 암벽등반처럼 발목을 반복적으로 사용하는 운동은 아킬레스건에 큰 부담을 준다.

평소 운동량이 많지 않은 사람이 갑자기 강도 높은 운동을 시작하거나 준비운동 없이 운동하는 경우에도 손상 위험이 높아질 수 있다. 운동선수뿐 아니라 오래 서서 일하는 직장인이나 비만으로 체중 부담이 큰 사람에게도 아킬레스건염이 나타날 수 있다.

◆ 발뒤꿈치 통증·붓기 지속되면 의심해야

아킬레스건염이 생기면 발목 뒤쪽이나 발뒤꿈치에 통증과 압통이 나타난다.

아침에 첫발을 디딜 때 통증이 심하거나 운동을 시작하면 아프다가 몸이 풀리면서 잠시 괜찮아지는 경우도 있다.

게티이미지뱅크

증상이 진행되면 부종과 열감, 피부 발적이 동반될 수 있으며 까치발을 들거나 점프하는 동작에서도 통증이 심해진다.

무엇보다 조심해야 하는 것은 증상을 참고 계속 운동하는 경우다.

아킬레스건은 혈액 공급이 상대적으로 적은 부위여서 한번 손상되면 회복 속도가 느린 편이다. 염증이 장기간 지속되면 힘줄 조직이 약해지고 결국 부분 파열이나 완전 파열로 이어질 위험도 커질 수 있다.

아킬레스건이 완전히 끊어지면 걷기조차 어려워질 수 있으며 수술이 필요한 경우도 적지 않다.

◆ 초기에는 비수술 치료…통증 참고 운동은 금물

초기 아킬레스건염은 대부분 수술 없이 치료할 수 있다.

우선 운동량을 줄이고 충분한 휴식을 취하면서 얼음찜질과 소염진통제 등으로 염증을 조절한다. 이후 종아리와 발목 근육을 늘려주는 스트레칭과 근력운동을 병행하면 증상 개선에 도움이 된다.

운동을 다시 시작할 때는 강도를 서서히 높이고 쿠션감이 좋은 운동화를 착용하는 것도 도움이 된다.

다만 6개월 이상 보존적 치료를 시행했는데도 통증이 계속되거나 힘줄 손상이 심한 경우에는 손상 부위를 봉합하거나 재건하는 수술적 치료를 고려하기도 한다.

의료계는 운동 후 발뒤꿈치 통증이 반복되거나 붓기와 열감이 계속된다면 단순한 피로로 넘기지 말고 정확한 진단을 받는 것이 중요하다고 조언한다.