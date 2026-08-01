신민아 시상에 김우빈 '꿀 떨어지는 눈빛'…이광수는 환호

배우 김우빈이 아내 신민아의 시상을 미소 띤 얼굴로 바라보며 애정을 드러냈다.

신민아는 지난달 31일 인천 파라다이스시티에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 마지막 순서인 대상 시상자로 무대에 올랐다.

김우빈은 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'로 남우주연상 후보에 올라 객석에서 시상식을 지켜봤다.

신민아가 무대에 모습을 드러내자 김우빈 옆에 앉아 있던 이광수는 곧바로 "우와!"라고 외쳤다.

김우빈은 웃음을 터뜨리며 이광수의 어깨를 가볍게 친 뒤 그만하라는 듯 손을 뻗어 제지했다. 고개를 숙였지만 얼굴에는 미소가 이어졌다.

신민아는 "대상 시상을 하게 돼 굉장히 떨리고 영광스럽게 생각한다"며 "저도 요즘 새로운 이야기를 준비하고 있어서 그런지 이 자리가 유독 남다르게 느껴진다"고 말했다.

신민아가 시상 멘트를 이어가는 동안 김우빈이 미소를 띤 채 무대를 바라보는 모습도 중계 화면에 잡혔다.

진행자 전현무는 "한 분이 너무 뚫어지게 보고 있다"고 말했다.

자신의 모습이 화면에 잡힌 것을 알아차린 김우빈은 다시 고개를 숙이며 웃었고, 이광수 역시 몸을 앞으로 숙인 채 웃음을 보였다.

김우빈과 신민아는 10년 교제 끝에 지난해 12월 결혼식을 올렸다.

<뉴시스>