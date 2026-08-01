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최민희 “합동연설회에 일베 침투”…문진석 “생각 다르면 일베인가”

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변세현 기자 3hyun@segye.com
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더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 선거에 출마한 최민희 후보가 충남 합동연설회에서 나온 야유를 두고 “일베 문화가 침투했다”고 주장했다. 이에 충남에 지역구를 둔 민주당 문진석 의원은 “다른 생각과 작은 비판이 일베인가”라며 최 후보에게 사과를 촉구했다.

최민희 더불어민주당 최고위원 후보가 1일 충북 청주시 CJB미디어센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 뉴스1
최민희 더불어민주당 최고위원 후보가 1일 충북 청주시 CJB미디어센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 뉴스1

최 후보는 1일 오전 충남 공주에서 열린 전당대회 순회경선 직후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “1대 다수 후보 구도의 정청래 죽이기, 조롱·야유”라고 적은 뒤 “당지도부 합동연설회에까지 일베 문화가 침투했다”고 밝혔다.

 

이어 “정청래 개혁지도부를 만들어달라. 하나하나 바로잡겠다”며 “당에 침투한 일베 문화를 박살 내겠다”고 강조했다.

 

그러자 문 의원은 이날 오후 SNS를 통해 “오늘 현장은 그 어떤 전당대회보다 차분했다”며 “한 당원의 ‘뭐하러 또 나오냐’는 항의성 외침, 그게 전부였다”고 반박했다.

 

문 의원은 “당원의 외침과 약간의 탄식이 있었지만, 그런 것을 일베 문화가 침투했다고 규정하는 것은 지나치다”며 “어떤 전당대회에서도 그 정도의 소란과 항의는 늘 있었다”고 밝혔다. 이어 “당원의 목소리가 아무리 불편해도 귀담아들어야 한다”며 최 후보에게 사과를 요구했다.

 

최 후보는 이날 오후 충북 청주에서 열린 합동연설회에서도 “어느 순간 일베, 조롱, 혐오 문화가 민주당 안까지 침투했다”며 “문재인 대통령을 멸칭으로 조롱하고, 노무현 대통령을 조롱한다. 그걸 왜 방치하나. 이게 정상인가”라고 말했다.

 

그러면서 “유시민 작가를 비판하면 친명, 비판하지 않으면 반명이라는 흑백논리가 언제부터 판을 치게 된 건가”라며 “경쟁 후보를 반명으로 몰아붙이고 분열을 조장하며 신천지까지 끌어들이는 행태를 중단하게 해달라”고 덧붙였다. 

변세현 기자

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