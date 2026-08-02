아옳이, 커플 사진 공개…열애 상대는 한의사 김형배

모델 겸 인플루언서 아옳이가 남자친구를 공개했다. 상대는 한의사 김형배다.

아옳이는 1일 소셜미디어에 "예쁘게 봐주세요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 환하게 웃고 있는 아옳이와 김형배의 모습이 담겼다.

앞서 아옳이는 지난달 SNS를 통해 연애 사실을 전한 바 있다.

연인의 얼굴을 공개하지 않았지만 훤칠한 키와 넓은 어깨 등 훈훈한 피지컬이 눈길을 끌었다.

이후 온라인상에서는 네티즌들의 추측이 이어졌고, 김형배의 유튜브 채널 영상 속 한 여성의 목소리가 아옳이와 비슷하다는 점 등을 근거로 남자친구가 한의사 김형배라는 주장이 제기됐다.

공개 열애 소식을 알린 아옳이는 "유튜브 선배로서 한수 가르쳐 주겠다고 꺼드럭거리면서 촬영하러 갔다. 그런데 이렇게 바로 공개될 줄 몰랐다. 제 목소리가 지문"이라고 했다.

그러면서 "이왕 이렇게 된 거 얼굴 공개하고 편하게 유튜브 하겠다. 다행히 남자친구도 크게 당황하지 않고 은근히 즐기는 분위기"라며 소감을 밝혔다.

한편, 아옳이는 2018년 카레이서 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 현재 약 77만명의 구독자를 보유한 유튜브 채널을 운영하며 패션·뷰티 사업가로 활동 중이다.

<뉴시스>