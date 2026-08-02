서인영, 한 달 만에 4㎏ 감량하고 '워터밤' 출격 선언

가수 서인영이 파격적인 체중 감량 근황을 공개하며 여름 무대 출격을 예고했다.

서인영은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 워터밤 무대를 앞두고 몸 관리에 돌입한 모습을 공개했다.

공개된 영상에서 서인영은 워터밤 무대를 준비하며 후배 가수들의 퍼포먼스를 살펴봤다.

권은비와 선미, 비비 등의 무대를 본 그는 "다른 가수들은 속옷을 보여주려고 벗는다"며 "나는 그런 거 필요 없어. 그냥 나가면 돼. 출격!"이라 말했다.

이어 "속옷만 입고 출 수 있다"며 무대에 대한 자신감을 드러냈다.

특히 서인영은 최근 다이어트 결과를 공개해 눈길을 끌었다. 그는 제작진과의 대화에서 "4㎏ 감량해서 46㎏이 됐다"며 체중 감량에 성공했다고 밝혔다.

그동안 몸매 관리를 위해 식단 조절을 이어온 과정도 전했다. 서인영은 "달걀이랑 단백질만 먹는다"며 관리 중인 식단을 공개했고, "너무 안 먹으면 어지럽다"고 고충을 털어놨다.

팔 라인 관리와 관련해서는 지방흡입 시술을 받은 사실도 언급했다. 다만 이후에도 식단 관리와 운동 등으로 꾸준히 몸매를 유지하고 있다고 설명했다.

서인영은 영상에서 "권은비, 비비 비켜라. 서인영이 간다"라고 외치며 워터밤 무대를 앞둔 강한 자신감을 내비쳤다.

한편, 서인영은 오는 8월 22일 강원도 속초 한화리조트 설악 쏘라노에서 열리는 '워터밤 2026' 라인업에 합류했다.

<뉴시스>