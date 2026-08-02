'호프', 400만명↑…'스파이더맨', 300만명 넘기며 추격

영화 '호프'와 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'가 각각 관객수 400만명, 300만명을 넘어섰다.

2일 배급사 플러스엠 엔터테인먼트에 따르면 '호프'는 이날 관객수 400만명을 돌파했다. 올해 개봉한 영화 중 '왕과 사는 남자', '군체'에 이어 세 번째다.

이 작품은 개봉 3일째 관객수 100만명, 5일째 200만명, 11일째 300만명을 달성했다.

'호프'는 비무장지대 인근에 있는 가상의 마을 호포항에 정체불명의 외계생명체가 찾아오면서 벌어지는 이야기를 그린 SF영화다.

황정민, 조인성, 정호연 등이 고강도 액션을 소화하고, 할리우드 배우 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀이 외계 생명체를 연기했다.

또 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망에 따르면 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 이날 기준 관객수 300만명을 넘겼다.

톰 홀랜드 주연의 '스파이더맨' 네 번째 시리즈인 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 전작의 사건으로 모두의 기억에서 잊힌 '피터 파커'가 정체를 기억하는 의문의 적에 맞서 소중한 이들을 지키기 위해 고군분투하는 이야기다.

<뉴시스>