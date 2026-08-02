홍영기, 파리서 스파이더맨으로 변신…“엄청 예쁜 스파이더 걸”

사업가 겸 인플루언서 홍영기가 파리에서 독특한 스파이더맨 코스튬을 선보이며 남다른 비주얼을 뽐냈다.

사업가 겸 인플루언서 홍영기가 파리에서 독특한 스파이더맨 코스튬을 선보이며 남다른 비주얼을 뽐냈다. 홍영기 사회관계망서비스(SNS)

홍영기는 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)을 통해 “어디야 갈게”라는 문구와 함꼐 자신의 모습이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 프랑스 파리의 풍경을 배경으로 포즈를 취한 홍영기의 모습이 담겼다. 맑은 하늘 아래 에펠탑이 한눈에 들어오는 장소에서 홍영기는 일상적인 여행객들과는 사뭇 다른 차림으로 등장해 눈길을 끌었다.

특히 이날 홍영기는 영화 속 캐릭터를 연상시키는 스파이더맨 콘셉트의 코스튬을 입고 있었다. 얼굴 전체를 가리는 복면은 착용하지 않았지만, 스파이더맨을 대표하는 붉은색과 푸른색이 조화를 이룬 의상이 시선을 모았다. 의상 곳곳에는 거미줄을 연상시키는 패턴이 들어갔으며, 가슴 부분에는 거미를 상징하는 문양이 새겨져 있어 캐릭터의 특징을 살렸다.

몸에 밀착되는 형태의 코스튬은 홍영기의 체형을 그대로 드러내면서스타일을 강조했다. 홍영기는 다양한 포즈를 취하며 사진을 남겼고, 거울을 활용해 촬영한 셀카에서는 무릎 아래까지 이어지는 전신 실루엣이 담기면서 의상의 전체적인 모습도 확인할 수 있었다. 홍영기만의 스타일을 더한 모습에 온라인상에서도 관심이 이어졌다.

사진을 접한 누리꾼들은 “너무 예쁘다 제가 가겠다”, “엄청 예쁜 스파이더 걸이다”는 등의 반응을 보였다.

홍영기의 이번 게시물은 단순히 캐릭터의 외형을 따라 하는 데 그치지 않고 파리의 이국적인 풍경과 코스튬을 함께 담아내 눈길을 끌고 있다.

한편 홍영기는 사업가이자 인플루언서로 활동하고 있다. 그는 인플루언서 이세용과 결혼했으며 두 아들을 두고 있다. 그는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 일상을 비롯한 다양한 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.