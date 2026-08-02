양산 기온 오늘로 닷새째 40도 넘겨…'사상 초유'

40도대 진입 점점 일러져 오늘은 오전 중 40도 이상 기록

하루 중 기온 가장 높을 때 오지 않아…'42도' 가능성도

경남 양산 기온이 2일 닷새째 40도를 넘겼다.



40도를 넘는 시점은 점차 빨라져, 이날은 오전 중 40도대에 진입했다.

경남 양산지역 낮 최고기온이 40.3도까지 치솟은 지난 7월 29일 양산시 물금읍 황산공원 주차장에서 시민이 양산으로 얼굴을 가린 채 이동하고 있다. 연합뉴스

양산 기온은 이날 오전 11시 47분 40.3도를 기록했다.



이후 정오에는 40.9도까지 기온이 치솟았다.



지난달 29일 이후 닷새 연속으로 40도를 넘기며 국내 기상관측 사상 없던 초유의 기록이 세워졌다.



기상청이 기온 등 순위를 관리하는 97개 기후 통계 관측 지점을 기준으로는 한 지역 일최고기온이 이틀 이상 연속으로 40도를 넘은 적이 이번 양산 경우를 제외하고는 없다.



1973년 이후 자동기상관측장비(AWS) 관측값을 포함해도, 이번 이전엔 '21세기 최악의 더위'가 닥쳤던 2018년 경북 영천(신녕) 일최고기온이 8월 1∼4일 나흘 연속해 40도 이상을 기록한 것이 최장 기록이다.



양산에서 기온이 40도를 넘기는 시점은 점차 일러지고 있다.



지난달 29일에는 오후 3시 26분, 30일에는 오후 1시 10분, 31일에는 낮 12시 36분, 이달 1일에는 낮 12시 14분에 양산 기온이 하루 중 처음 40도 이상을 기록했다.



전날까지는 그래도 오후에 40도대에 들어섰다면 이날은 오전 중 진입했다.



40도대 진입 시점이 빨라지는 이유는 열이 축적되고 있기 때문이다.



하루 중 해가 가장 높게 떠서 일사량이 가장 많아 기온도 가장 높을 때는 보통 오후 2∼4시로, 그보다 훨씬 일찍 40도대에 진입함에 따라 양산 기온은 이날도 기록적으로 높게 오를 가능성이 크다.



만약 이날 양산 기온이 전날보다 높게 올라 42도를 찍으면 역시 전례 없는 일이 된다.



전날 기록된 41.6도도 기후 통계 관측 지점 기준 국내 122년 기상관측 역사상 최고기온인데, 42도까지 오르면 자동기상관측장비 관측값을 포함해도 최고치가 된다.



자동기상관측장비 관측 기록상 전날 양산보다 기온이 높게 오른 사례는 2018년 8월 1일 경기 광주시 초월읍 지월리(41.9도), 같은 날 서울 강북구(41.8도), 2024년 8월 4일 경기 여주시 금사면(41.6도) 등 3건으로 모두 42도에는 못 미쳤다.

<연합>