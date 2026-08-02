고향 충남서 진 정청래…김민석, 첫판 충청 경선 잡았다

충남·충북 김민석, 대전·세종 정청래, 충청 민심 엇갈렸지만 승부는 충남이 갈랐다

충청권 최종 45.05% 대 44.61%, 단 303표·0.44%P 차 신승 첫 순회경선 기선제압

과반 노렸던 정청래 ‘고향 프리미엄’ 무색, 김민석 초반 주도권 쥐었지만 승부는 안갯속

더불어민주당 차기 당대표 선출을 위한 첫 승부처인 충청권에서 예상 밖 이변이 연출됐다. 충남 출신인 정청래 후보의 우세가 점쳐졌지만, 막상 뚜껑을 열자 김민석 후보가 충남과 충북에서 표를 끌어모으며 불과 303표 차의 신승을 거뒀다. 초반 판세를 좌우할 첫 경선에서 김 후보가 기선을 잡았다는 평가가 나온다.

더불어민주당 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 당 대표 후보가 1일 대전컨벤션센터에서 열린 8·17 전당대회 순회 경선 당대표·최고위원 합동 연설회에서 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스

민주당 중앙당선거관리위원회는 1일 대전컨벤션센터에서 열린 충청권(대전·세종·충남·충북) 권리당원 투표 결과 김 후보가 3만632표(45.05%)를 얻어 3만329표(44.61%)를 기록한 정 후보를 303표, 0.44%포인트 차로 제쳤다고 밝혔다. 송영길 후보는 7027표(10.34%)를 얻었다.

결과는 지역별로 극명하게 엇갈렸다. 정 후보는 투표자 1만6974명의 대전에서 8187표(48.23%), 4749명이 참여한 세종에서 2388표(50.28%)를 얻어 각각 7249표(42.71%), 1932표(40.68%)에 그친 김 후보를 앞섰다.

반면 승부를 가른 것은 투표 비중이 더 큰 충남과 충북이었다. 충남(투표자 2만7345명)에서는 김 후보가 1만2484표(45.65%)를 얻어 정 후보의 1만1835표(43.28%)를 따돌렸고, 충북(1만8920명)에서도 김 후보가 8967표(47.39%)로 정 후보 7919표(41.86%)를 앞섰다.

결국 전체 투표자의 68%가 몰린 충남·충북에서 김 후보가 우위를 점하며 충청권 첫 승을 거머쥐었다. 대전·세종을 내주고도 승부처인 충남·충북을 확보한 것이 초반 판세를 가른 결정적 요인이 됐다.

정치권에서는 이를 예상 밖 결과로 받아들이는 분위기다. 정 후보의 고향이 충남 금산인 데다 충청권이 첫 순회경선지라는 상징성 때문에 정 후보가 우세할 것이라는 전망이 적지 않았다. 하지만 김 후보는 충청 당심을 선점하며 당권 경쟁의 주도권을 먼저 움켜쥐었다.

다만 승부는 아직 안갯속이다. 김 후보와 정 후보의 격차가 0.44%포인트에 불과해 사실상 무승부에 가까운 접전이었다는 평가도 나온다. 더욱이 이날 공개된 결과는 당원들의 1순위 선택만 집계한 것으로, 최종적으로 과반 득표자가 없을 경우 송 후보 지지층의 2순위 표심이 변수로 떠오를 가능성도 있다.

김 후보는 “충청은 쉽지 않은 지역이었고 어려움을 예상했는데 당원들이 기대 이상으로 도와줬다”며 “변화와 혁신에 대한 요구가 반영된 결과”라고 말했다.

반면 정 후보는 “2대 1, 3대 1 공격을 받는 상황에서 이 정도면 훌륭한 성적”이라며 “당원들이 결국 저를 지켜줄 것”이라고 자신감을 보였다.

민주당은 2일 부산·울산·경남을 시작으로 제주·인천, 강원·대구·경북, 호남, 수도권 순으로 권리당원 투표 결과를 공개한다. 최종 승부는 권리당원·대의원 투표와 국민 여론조사를 합산해 오는 17일 전당대회에서 확정된다.