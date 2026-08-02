전기톱 장착한 네발 휴머노이드 로봇 '화제'

전기톱을 장착한 채 네 발로 서 있는 휴머노이드 로봇의 모습이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

최근 사회관계망서비스(SNS)에서 "전기톱을 든 켄타우로스 로봇"이라는 문구와 함께 한 휴머노이드 로봇의 사진이 공유되고 있다.

미국 로봇 기업 새터리스(Satyress)가 개발 중인 네발 휴머노이드 로봇 '스리하프스(Threehalves)'가 전기톱을 장착한 채 서 있다. 사진=새터리스 홈페이지 캡처

사진 속 로봇은 미국 로봇 기업 새터리스(Satyress)가 개발 중인 네발 휴머노이드 로봇 '스리하프스(Threehalves)'다.

새터리스는 홈페이지를 통해 스리하프스를 산불 현장과 광산, 붕괴 지역 등 사람이 작업할 경우 부상이나 사망 위험이 큰 환경에 투입하기 위해 설계한 '다목적 슈퍼 휴머노이드 로봇'이라고 소개했다.

스리하프스는 인공지능(AI)이 자율적으로 움직이는 방식이 아니라 숙련된 작업자가 안전한 장소에서 원격으로 조종하는 구조다.

두 팔과 두 다리를 갖춘 일반적인 휴머노이드 로봇과 달리 두 팔과 네 다리를 갖춘 것이 특징이다.

높이는 약 2m에 달하며 손은 별도로 달려 있지 않다.

새터리스는 "네 개의 다리를 장착해 로봇이 움직이지 않을 때도 안정적인 자세를 유지할 수 있도록 설계했다"고 설명했다.

또 손 대신 손목 연결부에 작업 도구를 직접 장착하는 방식을 적용해 전기톱 같은 다양한 도구를 빠르게 교체할 수 있도록 했다.

새터리스는 해당 로봇의 개발 목표를 두고 "숙련 노동자를 대체하는 것이 아니라 사람이 수행하기 위험하거나 불가능한 작업을 원격조종 로봇을 통해 대신하고자 한다"고 밝혔다.

향후 부상 위험이 높거나 날씨와 작업 환경으로 작업 중단이 잦은 산업 현장에서 노동자가 안전한 장소에 머물며 작업을 이어갈 수 있도록 한다는 구상이다.

전기톱을 장착한 스리하프스의 사진을 본 누리꾼들은 "공포영화에 나오는 괴물 같다", "재난 현장에서 만나면 재난보다 로봇이 무서워 도망갈 것 같다" 등 다양한 반응을 보였다.

<뉴시스>