그룹 헤드쿼터 청라 이전 기념… 하나금융, 9월말까지 캠페인

하나금융그룹은 그룹 헤드쿼터(HQ) 청라 이전을 기념해 통합 캠페인을 9월30일까지 시행한다고 2일 밝혔다.



하나은행은 5만매 한정으로 최고 연 7%가 적용되는 ‘내맘적금 금리우대쿠폰(4.4%)’을 제공한다. 해당 적금에 가입한 손님 중 추첨을 통해 인천 출발 크루즈 여행상품권(1명), 인천 주요 호텔 숙박 및 다이닝 이용권(5명), 30만원 상당의 인천e음카드(20명) 등 경품을 증정한다.



하나증권은 국내주식 1주 이상을 매수한 손님 중 선착순 7만명을 대상으로 ‘매일매일 도전하는 꽝 없는 럭키드로우’ 이벤트를 실시한다. 해당 이벤트에 참여하면 항공상품권(100만원), 국내주식 매수 쿠폰(최대 5000원) 등이 제공되는 100% 당첨 룰렛에 응모할 수 있다.



하나카드는 ‘인천에서 쓰고, 하나머니 받자!’ 이벤트를 실시한다.