스테이블코인 해외 순유출… 시장침체에도 매달 수천억 [코인 브리핑]

서학개미 순매수 규모 맞먹어

가상자산 시장 침체 속에서도 매달 수천억원 규모의 스테이블코인이 해외로 빠져나가고 있는 것으로 파악됐다. 해외 가상자산 거래소들이 국내 주식과 연계한 파생상품까지 거래 범위를 넓히고 있어 유출 규모가 더욱 커질 가능성이 있다.



2일 금융감독원이 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 이종욱 의원실에 제출한 자료에 따르면, 올해 6월 국내 5대 가상자산 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에서 해외 거래소로 빠져나간 스테이블코인 출고액이 2조7625억원으로 집계됐다. 같은 달 해외에서 국내로 들어온 입고액은 2조2022억원을 기록해 순출고액은 5603억원에 달했다.

가상자산 시장 침체 속에서도 매달 수천억원 규모의 스테이블코인이 해외로 빠져나가고 있는 것으로 파악됐다. 로이터연합뉴스

이 같은 순유출은 국내 투자자의 해외 주식 순매수 규모에 맞먹는다. 올해 6월 국내 투자자의 해외 주식 순매수액은 4억7254만달러로, 당시 평균 원·달러 환율(1527.95원)로 환산하면 약 7220억원이다. 한 달간 스테이블코인 순출고액이 해외 주식 순매수액의 77.6%에 이르는 셈이다. 해외 주식 순매수액 대비 스테이블코인 순출고액 규모는 지난해 초 20% 안팎에 머물다가 이후 꾸준히 늘었다.



과거 지표와 비교하면 코인 유출 증가세는 더욱 뚜렷하다. 해외 주식은 차익실현 등을 위해 순매도를 기록하는 달이 종종 발생하지만, 스테이블코인은 지난해 1월부터 올해 6월까지 18개월 연속으로 해외 출고액이 입고액을 웃돌았다. 올해 2분기만 놓고 봐도 해외 주식 시장에서는 1조6185억원어치 자금이 순매도된 반면, 스테이블코인은 오히려 1조6872억원이 순출고되며 대조를 보였다.



해외로 빠져나간 자금 상당수는 국내 거래소에서 취급하지 않는 파생상품 투자에 쓰이는 것으로 추정된다. 최근 해외 거래소들은 가상자산 선물뿐 아니라 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 주요 종목 현물과 선물을 상장하고, 지수나 주가 변동에 수십배 레버리지를 일으키는 고위험 상품도 쏟아내고 있다. 여기에 달러 표시 실물연계자산(RWA)이나 탈중앙화금융(DeFi), 스테이킹 등 부가 서비스를 이용하려는 수요도 유출을 부추기고 있다.