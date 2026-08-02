김제 만경강 갈대밭서 불나 17시간여 만에 진화…200㏊ 소실

트랙터 갈대 수확 작업 중 화재 추정

진화 헬기 4대 투입 인명 피해 없어

전북 김제시 만경강 인근 갈대밭에서 발생한 화재가 17시간여 만에 진화됐다.

2일 전북소방본부에 따르면 전날 낮 12시41분쯤 김제시 만경읍 화포리 만경강 인근 갈대밭에서 불이 났다.

1일 낮 12시41분쯤 전북 김제시 만경읍 화포리 만경강 인근 갈대밭에서 불이 나 번지자 소방 당국이 헬기까지 동원해 진화 작업을 벌이고 있다, 전북도소방본부 제공

1일 낮 12시41분쯤 전북 김제시 만경읍 화포리 만경강 인근 갈대밭에서 불이 나자 119가 출동해 진화하고 있다. 전북도소방본부 제공

신고를 받고 출동한 소방 당국은 현장에서 갈대 수확 장비인 트랙터 컨디셔너 작업 중 발생한 화재가 강한 바람을 타고 번지면서 불꽃과 다량의 연기가 발생해 연소가 확대되는 상황을 확인하고 진화 작업에 나섰다.

소방과 산림 당국은 소방대원과 산불진화대, 경찰 등 인력 79명과 소방차, 산불진화차, 헬기 4대 등 장비 24대를 투입해 진화 작업을 벌인 끝에 화재 발생 17시간39분 만인 이날 오전 6시20분쯤 불을 완전히 껐다.

이 불로 인명 피해는 발생하지 않았지만, 갈대밭 200여㏊가 소실됐으며, 트랙터 컨디셔너 일부가 그을리는 등 소방서 추산 220만원의 재산 피해가 났다.

1일 낮 12시41분쯤 전북 김제시 만경읍 화포리 만경강 인근 갈대밭에서 불이 나 진화에 어려움을 겪자 산림청 소속 산불 진화 헬기까지 동원돼 불을 끄고 있다. 전북도소방본부 제공

소방 당국은 트랙터 컨디셔너를 이용한 갈대 수확 작업 과정에서 기계 사용 부주의로 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.