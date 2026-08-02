‘尹 관저 이전 의혹’ 윤한홍 의원 “취임 후 일, 나와 무관”

9시간 피의자 조사… 혐의 부인

특검, 직권남용 혐의 기소 방침

윤석열정부 대통령실 관저 이전 과정에서 공사업체 선정에 부당하게 관여한 의혹을 받는 국민의힘 윤한홍(사진) 의원이 2차 종합특검팀에 출석해 9시간가량 피의자 조사를 받았다.



2일 종합특검팀은 전날 윤 의원에 대한 직권남용권리행사방해 혐의 조사 내용을 바탕으로 추가 소환 없이 기소하는 방안에 무게를 두고 있다.



윤 의원이 관저 이전 의혹과 관련해 특검팀 조사를 받은 것은 이번이 처음이다.



종합특검팀은 관저 부지 변경과 공사업체 선정 과정에 개입했는지 등을 집중 추궁했으나, 윤 의원은 혐의를 부인한 것으로 파악됐다.



윤 의원은 조사실에 들어가며 취재진에게 “관저 공사는 인수위가 끝나고 윤석열 전 대통령 취임 후 이뤄진 일”이라며 “나는 관련이 없다”는 입장을 밝혔다.



그러나 종합특검팀은 최근 21그램 대표 조사 과정에서 윤 의원이 윤 전 대통령 취임 이후인 2022년 6월 관저 공사 현장을 찾아 증축 상황과 공사 진행 경과를 보고받는 등 공사에 계속 관여했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 파악됐다. 해당 시기 관저 공사 현장 방문 사실을 뒷받침하는 내비게이션 기록도 확보한 것으로 전해졌다.



윤 의원은 2022년 윤석열정부 대통령직 인수위원회에서 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 대통령 관저와 집무실 이전 작업을 총괄하면서 관저 부지 변경 및 공사 업체 선정에 부당하게 관여한 혐의를 받는다.



특검팀은 윤 의원이 2022년 4월 김건희씨, 21그램 대표와 3차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 것을 파악했다.



애초 관저 후보지로 육군참모총장 공관이 검토됐으나 김씨가 두 번째 답사를 한 같은 달 11일 돌연 외교부 공관으로 변경된 것으로 보고 있다.



윤 의원이 김오진 전 국토교통부 1차관에게 “여사가 찍은 21그램이 관저 공사를 맡게 하라”는 취지로 지시했다는 진술도 확보한 것으로 알려졌다. 21그램은 김씨가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체로 종합건설업 면허가 없다.