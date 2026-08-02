배우 김고은 ‘청룡시리즈어워즈’ 대상

드라마 ‘은중과 상연’ 등서 활약

넷플릭스 드라마 ‘은중과 상연’, 티빙 드라마 ‘유미의 세포들’ 시즌3 등에서 활약한 배우 김고은(사진)이 제5회 청룡시리즈어워즈에서 대상을 받았다.



지난달 31일 인천 파라다이스시티에서 열린 청룡시리즈어워즈에서 대상을 받은 김고은은 “제가 작품을 하는 것이 한 번도 당연하다고 생각한 적이 없었다. 매 작품 절실하게 책임감을 갖고 임한다”며 “저라는 배우에게 계속해서 새로운 얼굴을 찾고 싶어질 수 있도록 더 열심히 할 테니 더 많은 기회를 달라”는 수상 소감을 밝혔다.



드라마 부문 최우수 작품상은 티빙 ‘취사병 전설이 되다’가 받았다. 남우주연상은 지니TV ‘허수아비’의 박해수, 여우주연상은 넷플릭스 ‘레이디 두아’의 신혜선에게 돌아갔다. 예능 부문 최우수 작품상은 넷플릭스 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’가 차지했다. 2022년부터 열린 청룡시리즈어워즈는 온라인 동영상 서비스(OTT) 콘텐츠를 대상으로 하는 시상식이다.