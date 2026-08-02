“3기 신도시 조성 속도전”…박승원 광명시장, 서남부 대표 자족도시 속도 낸다

이재명 대통령 ‘조성 기간 단축’ 구상 맞춰 ‘전문가 자문회의’ 열고 선제 대응

LH·GH 협력 강화해 인허가 단축…청년·신혼부부 고품질 공공임대 확대

최고위원 경선 고배 속에서도 “자족도시 완성과 자치분권 가치 실현 총력”

박승원 경기 광명시장이 정부의 신도시 공급 속도 제고 기조에 발맞춰 광명시흥 3기 신도시 조성을 신속히 추진하겠다고 밝혔다. 또 주거·일자리·교통을 갖춘 수도권 서남부 대표 자족도시 건설에 행정력을 집중하겠다고 강조했다.

박승원 광명시장(왼쪽 두 번째)이 지난달 29일 오후 시청 영상회의실에서 열린 ‘광명시흥 3기 신도시 전문가 자문회의’에 참석해 의견을 경청하고 있다. 광명시 제공

2일 광명시에 따르면 박 시장은 지난달 29일 시청 영상회의실에서 ‘광명시흥 3기 신도시 전문가 자문회의’를 열고 주요 현안과 대응 전략을 점검했다.

이번 회의는 최근 정부가 3기 신도시 조성을 대폭 당기겠다는 방침을 정함에 따라 마련된 후속 조치다. 앞서 이재명 대통령은 부동산정책 국민 대토론회에서 행정절차 혁신과 협업을 강조하며 신도시 조성 기간을 절반 이하로 단축하는 방안을 검토 중이라고 밝힌 바 있다.

박 시장은 “정부가 행정절차 개선과 기관 간 협업으로 공급 속도를 높이려는 만큼, 광명시 역시 사업이 차질 없이 추진되도록 선제 대응하겠다”며 “한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH) 등 관계기관과 긴밀히 협력해 사업 지연 요인을 해소하겠다”고 강조했다.

시는 사업 속도 향상과 더불어 정주 여건의 완성도를 극대화한다는 구상이다. 정부의 고품질 공공임대주택 확대 정책을 신도시에 적극 반영해 청년과 신혼부부 등 무주택 시민의 주거 안정을 돕고, 직장·주거 근접의 일자리 기반과 교통망을 유기적으로 결합할 방침이다.

한편, 최근 더불어민주당 최고위원 경선 본선 진출에서 아쉽게 고배를 마셨던 박 시장은 자치분권과 민생 중심 행정에 매진하겠다는 뜻을 다졌다. 박 시장은 “원내·중앙 정치의 벽을 실감했지만 자치분권과 기본사회 실현을 향한 소신은 변함없다”며 “단결과 포용의 정치 위에 광명시의 미래 자족도시를 만드는 일에 흔들림 없이 역량을 쏟겠다”고 말했다.