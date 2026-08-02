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폭염에 가뭄까지 덮친 경남…농업용수 '경계' 4곳으로 확대

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비는 없고 폭염만…불볕더위에 메마른 저수지, 농민 마음도 탄다
저수율 평년 절반 수준…곳곳 용수난 현실화

40도 안팎의 극한 더위를 보이는 경남지역에서 가뭄 현상도 악화하고 있다.

2일 연합뉴스 취재를 종합하면 농업용수 가뭄 단계는 관심·주의·경계·심각 등 4단계로 구분한다.

지난 23일 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다. 연합뉴스
지난 23일 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다. 연합뉴스

이날 현재 경계가 내려진 곳은 밀양시·양산시·의령군·산청군이다.

지난달 말에는 경계 단계가 밀양시 1곳에 그쳤는데, 금세 4곳으로 확대됐다.

경계는 논 저수율이 평년의 절반 이하로 떨어지는 등 심한 가뭄 상태일 때 발령된다.

이날 오후 5시 기준 경남의 농업용 저수지 저수율은 39.7%로, 평년 대비 54.5%에 그친다.

50%를 넘겼던 지난달 초에 비해서도 저수율이 큰 폭으로 떨어졌다.

마른 장마로 강수량이 워낙 적었던데다 폭염이 기승을 부리면서 농업용수 공급뿐만 아니라 증발량도 늘었고, 이 때문에 저수율이 빠르게 줄었다.

밀양의 경우 평균 저수율이 30.6%를 보이고 있고, 양산 대석저수지의 경우 22.5%를 나타낸다.

특히 밀양을 비롯한 양산·창녕까지 물을 공급하는 낙동강 다목적댐인 밀양댐의 가뭄 단계가 이날부로 '경계'로 격상되면서 지역 농업인들의 용수 부족 우려는 더 커질 것으로 보인다.

강수량 등 향후 상황에 따라 농업용수 공급을 아예 중단할 가능성이 생겨서다. 밀양댐에서는 앞서 주의 단계에 진입하면서부터는 기존 하루 9만1천t에서 6만7천t 수준으로 줄여 농업용수를 공급해왔다.

올해 밀양댐 유역에 내린 비의 양은 447㎜로 예년 같은 기간 52% 수준이다.

특히 지난달로 범위를 좁혀 보면, 밀양시에 내린 누적 강수량은 56㎜로 평년(296.7㎜)에 비해 18.9% 수준에 그친다.

다른 시군도 마냥 안심할 상황은 아니다.

경남지역의 최근 6개월 간 강수량은 평년의 64.2% 수준에 머물러 대부분 시군이 가뭄 우려에서 자유롭지 않다.

창원시·진주시·김해시·거제시·창녕군·하동군·합천군 등 7개 시군에는 주의 단계가, 통영시·사천시·함안군·고성군·남해군 등 5개 시군에는 관심 단계가 내려져 있다.

농업용수 부족이 현실화한 의령군·창녕군 등 일부 시군은 주민들에게 물 절약에 동참해달라고 홍보하고 있다.

경남에서는 폭염 피해도 확산하는 추세다.

올 들어 지난 1일까지 도내에서 발생한 누적 온열질환자 수는 174명으로 집계됐다.

올 여름 폭염으로 인한 가축 피해 규모는 지난 1일까지 2만2천702마리로 파악됐다.

이 중 닭이 1만8천531마리, 돼지가 4천107마리, 오리가 64마리다.

<연합>

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