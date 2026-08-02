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정청래, 與대표 경선 부울경 당원투표서 1위…김민석 연승 저지

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김민석 43.85%·정청래 46.65%·송영길 9.5%

더불어민주당 대표 선출을 위한 2일 부산·울산·경남(부울경) 순회경선에서 정청래 후보가 김민석 후보를 누르고 승리했다.

민주당은 순회경선 이틀째인 이날 울산과 부산, 경남 창원에서 합동연설회를 한 뒤 부울경 권리당원 투표 결과를 발표했다.

더불어민주당 당권 주자인 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석 의원이 2일 부산 벡스코에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 당원들에게 인사하고 있다.
더불어민주당 당권 주자인 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석 의원이 2일 부산 벡스코에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 당원들에게 인사하고 있다.

각 후보의 득표수를 집계한 결과 정 후보는 부울경에서 46.65% 득표율로 김 후보(43.85%)를 2.8%포인트 차이로 앞섰다.

송영길 후보의 득표율은 9.5%였다.

이들 수치에 경남 득표에 대한 가중치는 반영되지 않았다.

앞서 민주당은 경남을 경북·대구와 함께 전략지역으로 선정하고, 이들 지역의 대의원·권리당원 득표에 5%의 가중치를 두기로 했다. 전략지역 가중치는 순회경선 종료 뒤 8·17 전당대회에서 득표율을 최종 집계할 때 적용될 예정이다.

이날 부울경 투표 결과로 정 후보는 충청권에서 치러진 첫 순회경선에서의 석패를 만회하고 반전 모멘텀을 마련할 수 있게 됐다는 평가다.

정 후보는 전날 자신의 고향인 충청권 투표에서 김 후보에게 0.44%포인트 차이로 밀리면서 초반 '대세론' 형성 전략에 일단 제동이 걸리게 됐단 관측이 나온 바 있다.

송영길, 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 울산 울주군 삼남면 울산전시컨벤션센터 3층 컨벤션홀에서 열린 더불어민주당 당대표 및 최고의원 후보자 선출을 위한 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다.
송영길, 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 울산 울주군 삼남면 울산전시컨벤션센터 3층 컨벤션홀에서 열린 더불어민주당 당대표 및 최고의원 후보자 선출을 위한 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다. 

1인1표제가 처음 적용되는 이번 전당대회에서 당 대표 선거인단의 반영 비율은 대의원·권리당원 70%, 국민 30%다.

지역 순회 경선에서는 권리당원 투표 결과만 공개된다.

권리당원을 제외한 대의원(17일 온라인 투표)·국민(15∼16일 여론조사) 투표 결과는 지역별 순회 경선을 끝내고 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표된다.

당 대표 경선은 선호투표제로 치러진다. 이는 전체 투표에서 과반 득표자가 없으면 상위 2인을 제외한 최하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가리는 방식이다.

<연합>

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