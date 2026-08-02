충청 내준 정청래, 김민석에 설욕

누적 득표율 鄭 45.5% 金 44.5%

더불어민주당 8·17 전당대회 첫 주 순회 경선 결과 정청래 후보가 누적 5만5518표(45.51%)를 얻어 김민석 후보(5만4307표·44.52%)를 1211표 차로 앞섰다. 두 후보의 득표율 격차는 0.99%포인트에 불과해 초박빙 양강 구도가 형성됐다.

김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 2일 경남 창원대학교 종합교육관 이룸홀에서 열린 더불어민주당 당대표·최고위원 합동연설회에서 기념사진 찍고 있다. 뉴시스

정 후보는 이날 전당대회 두 번째 순회 경선인 부산·울산·경남(PK) 권리당원 투표에서 2만5189표(46.65%)를 얻어 2만3675표(43.85%)를 기록한 김 후보를 제치고 1위를 차지했다. 송영길 후보는 5129표(9.50%)를 기록했다. 지역별로 정 후보는 부산과 경남에서, 김 후보는 울산에서 1위를 차지했다.



전날 치러진 충청권 권리당원 투표에서는 김 후보가 3만632표(45.06%)를 얻어 정 후보(3만329표·44.61%)를 303표 차로 앞섰다. 송 후보는 7027표(10.34%)를 얻었다. 지역별로 김 후보는 충남과 충북에서, 정 후보는 대전과 세종에서 각각 1위를 차지했다.



김 후보가 충청권에서 정 후보를 앞섰지만 정 후보가 PK에서 누적 선두를 되찾으면서 두 후보의 팽팽한 양강 구도가 이어졌다. 민주당은 경남지역 당원투표에서는 5%의 가산점을 적용하기로 했는데, 이날 발표에서는 해당 가산점이 적용되지 않았다.



함께 치러진 최고위원 경선에서는 최민희 후보가 충청권에 이어 PK에서도 2만4696표(22.87%)를 얻어 1위를 차지했다. 누적 득표에서도 최 후보가 5만5080표(22.58%)로 선두에 올랐다. 박선원 후보가 4만38표(16.41%)로 2위를 기록했고 한민수(3만5282표·14.46%), 서미화(3만3478표·13.72%), 김용(3만277표·12.41%) 후보가 뒤를 이어 당선권인 5위 안에 들었다.