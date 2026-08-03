잠실대교 인근서 수영하던 30대, 수문에 빨려들어가…심정지 이송

지난 1일 한강 잠실대교에서 근처에서 수영하던 남성이 수문으로 빨려들어가 심정지 상태로 구조되는 사고가 발생했다.

2일 서울 뚝섬수난구조대에 따르면 전날 오전 8시37분께 잠실대교 남단 인근에서 수영하던 남성이 수문으로 빨려 들어갔다는 신고가 접수됐다.

소방은 신고 접수 약 30분 만인 오전 9시9분께 30대 남성을 심정지 상태로 구조해 병원으로 이송했다.

경찰과 소방은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

<뉴시스>