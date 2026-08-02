프랑크푸르트 동포들 만난 李 “韓·獨 많이 닮아… 현지에서 신뢰 쌓는 동포들이 韓 경쟁력 핵심”

이재명 대통령은 2일(현지시간) 독일 프랑크푸르트에서 동포 간담회를 열고 “기업이 대한민국의 역량을 보여주고 문화가 대한민국이라는 호감을 넓혀간다면, 동포 여러분이 그 역량과 호감을 든든한 신뢰로 연결해 자랑스러운 대한민국을 이곳 독일에서 완성해주실 수 있다고 믿는다”고 말했다.

이재명 대통령이 2일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 프랑크푸르트의 한 호텔에서 동포간담회를 열고 “대한민국과 독일은 많이 닮아있다. 두 나라 모두 전쟁과 분단의 아픔을 딛고 일어섰다”며 “독일은 라인강의 기적으로, 대한민국은 한강의 기적으로 세계를 놀라게 했다”고 말했다. 이 대통령은 “오늘날 프랑크푸르트와 헤센 주 곳곳에는 많은 우리 기업들이 활동하고 있다”며 “자동차·전자·금융·물류·바이오와 첨단기술 분야에서 세계적인 대기업부터 강소 중견기업과 현지에 뿌리내린 동포, 소상공인과 기업인들에 이르기까지 우리 기업들은 유럽 시장의 중심에서 대한민국의 경쟁력을 증명해나가고 있다”고 짚었다. 이어 “기업의 진정한 경쟁력은 이름만이 아니라 현지 사회에서 두터운 신뢰를 얻을 때 비로소 완성된다”면서 “그렇기 때문에 현지에서 신뢰를 함께 쌓고 계신 우리 동포 여러분이야말로 대한민국 경쟁력의 핵심”이라고 강조했다.

이 대통령은 프랑크푸르트에 뿌리내린 우리 동포들에 대한 존경과 감사의 마음을 표하기도 했다. 이 대통령은 “특히 올해는 1966년 우리 간호사 선배들이 프랑크푸르트 공항에 첫발을 내디딘 지 꼭 60년 되는 해라고 한다”며 “강산이 여러 차례 변하는 동안 대한민국의 이름을 묵묵하게 지켜오며 대한민국과 독일을 이어주고 계시는 여러분을 보니 감개가 무량하다”고 말했다. 이어 이 대통령은 “파독 1세대들이 깊은 탄광과 아픈 환자들 곁에서 이룬 것은 단지 경제적 성취만은 아니다. 독일 사회에 한국인의 성실함과 책임감을 알렸고, 대한민국이라는 나라에 대한 신뢰를 만들고 굳건하게 다져줬다”면서 “그뿐만 아니라 파독 1세대는 낯선 사회에 뿌리내리면서도 자녀들에게 우리 말과 우리 문화를 이어주기 위해 애쓴 것으로 안다”고 했다. 이어 이 대통령은 “올해 초부터 민원 전수조사를 했는데 독일에서 42개 정도의 민원이 접수됐다고 보고받았다”며 “세계 어디에 계시든 정부가 내 이야기를 듣고 고민하고 움직인다는 믿음을 가질 수 있도록 촘촘하고 세심하게 살피겠다”고 약속했다.