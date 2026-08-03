'연 수입 40억' 전현무, 결정사 나이·외모 '최하점 1점' 굴욕

방송인 전현무가 결혼정보회사(결정사) 등급 산정에서 나이와 외모 항목 최하점을 기록하며 엄혹한 조건 평가의 대상이 됐다.

2일 오후 방송된 KBS 2TV 예능물 '사장님 귀는 당나귀 귀'('사당귀')에서는 정지선 셰프가 사내 복지 차원에서 직원들과 함께 결혼정보회사를 찾아 전현무의 객관적 등급을 의뢰하는 장면이 담겼다.

상담을 진행한 차희연 대표는 1977년생인 전현무에 대해 "50대 진입을 앞두고 있어 나이 점수는 최하위인 1점"이라고 규정했다. 전현무는 "만 나이 기준 영포티"라며 항변했으나 산정 기준은 단호했다.

이어 진행된 외모 산정에서도 차 대표는 "변우석 씨 기준과 비교할 수 없다"며 선을 그었다.

스페셜 MC로 참석한 동갑내기 이영표 역시 "50세라는 나이 조건 앞에서는 외모의 의미가 무색해진다"며 나이와 외모 모두 1점으로 평가해 현장의 실소를 자아냈다.

한편, 업계 추정에 따르면 전현무의 연간 수입은 방송 출연료 및 광고, 행사 등을 포함해 30억~40억 원 규모에 이르는 것으로 알려졌다.

<뉴시스>