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소식좌 박소현 "라면 한봉지, 부모님과 나눠 먹어"

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방송인 박소현이 집안 내력인 극단적 소식 식습관을 공개해 눈길을 끌었다.

 

2일 방송된 SBS TV 예능물 '미운 우리 새끼'(미우새)에는 과거 예능 '골드미스가 간다'에서 호흡을 맞춘 박소현, 양정아, 예지원, 신봉선이 모처럼 한 자리에 모였다.

박소현. SBS TV &#39;미우새&#39; 캡처
박소현. SBS TV '미우새' 캡처

이날 방송에서 박소현은 가족 모두가 소식을 즐긴다고 밝혔다.

 

박소현은 "아버지와 둘이 즉석밥 하나를 다 못 먹는다"며 "라면 한 봉지를 부모님과 셋이 나눠 먹는다. 셋이 먹을 땐 달걀을 넣지만, 아버지와 둘이 먹을 땐 배가 불러 달걀도 넣지 못한다"고 말해 출연진을 놀라게 했다.

 

일상 식단에 대해서도 전했다.

 

박소현은 "아침엔 아이스 바닐라 라테나 우유 한 잔으로 오후 2시까지 견딘다"며 "오후 늦게 먹고 싶은 것을 먹는데 방울토마토 2~3개만 먹어도 만족스럽다"고 털어놨다.

 

아울러 짜장면을 먹는 특이한 방식도 소개했다. 그는 "짜장면을 비벼 먹은 적이 없다"며 "면을 두세 젓가락 정도 덜어 소스만 살짝 묻혀 먹는 편"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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