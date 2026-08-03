381명 사라진 투표자 수…합수본, 선관위 ‘조작 의혹’ 수사

서울 337개 동, 투표자 수 불일치

광진 구의동·강남 개포동은 투표자 늘어…합수본, 투표종료 후 수정 여부 수사

6·3 지방선거 이후 중앙선거관리위원회가 공개한 투표소별 투표자수와 현장에서 취합된 투표자수간 수백명의 오차가 확인돼 투표 종료 이후 선관위의 ‘통계 임의 조작’ 의혹 가능성이 제기됐다. 선관위측은 문제가 된 일부 지역에 한해 직원 실수로 시간대별 투표자 수가 잘못 입력됐다고 해명했으나, 오후 6시 기준 최종 집계된 투표자수에서도 현장 집계 투표자수와 차이가 나는 것으로 확인되면서 투표 종료 이후에도 ‘숫자 임의 수정’이 이뤄진 것 아니냐는 의문이 제기된다.

경기도 과천 중앙선관위 모습. 연합뉴스

3일 연합뉴스가 ‘제9회 전국동시지방선거 투표소별 시간대별 투표자 수’ 자료를 분석한 결과에 따르면 서울 관악구 삼성동의 선거 당일 투표자 수는 오후 6시 기준 총 7680명이었다.

그러나 이후 선관위가 홈페이지를 공개한 개표 단위별 개표 결과에 따르면 7299명이었다. 투표 당일 현장에서 집계된 최종 투표자 수보다 381명이나 더 적은 수치다.

성북구 삼선동에서도 비슷한 상황이 발생했다. 선거 당일 현장에서 집계된 투표자 수는 7454명 이었지만, 선관위 개표 결과에는 선거일 투표자 수가 7270명으로 184명 더 적게 집계됐다.

반대로 개표 결과에 나온 투표자 수가 선거 당일 집계된 수보다 더 많았던 지역도 있었다. 광진구 구의제1동은 선거 당일 투표자 수가 7603명이었지만, 개표 기준으로 공개된 투표자 수는 7780명으로 177명 더 많았다. 중랑구 묵제1동과 강남구 개포2동 투표자 수 역시 개표 기준 투표자 수가 선거 당일 취합된 수보다 각각 157명, 147명 더 많게 나타났다.

이들 지역 외에도 선거 당일 현장에서 집계된 투표자 수와 개표 기준 투표자 수가 달랐던 곳은 427개 서울 행정동 중 337곳에 달했다. 전체 행정동 중 78.9%에서 오차가 크고 작은 오차가 발생한 것이다.

선관위는 선거 당일 시간대별 투표자 수를 입력하는 과정에서 오입력 실수를 은폐하기 위해 투표자 수 통계 조작을 벌인 것으로 파악됐다.

특정 지역에서 직원의 실수로 투표자 수를 잘못 입력하는 경우, 이를 다른 시간대 또는 다른 지역 투표소에 나눠 분산하는 방식으로 ‘숫자 맞추기’를 해 오류를 수정했다는 것이다.

그러나 오후 6시 기준으로 집계된 현장 최종 투표자 수마저 개표 기준으로 투표자 수와 큰 차이를 보는 것으로 나타나면서, 투표가 모두 종료된 이후에도 투표자 수의 임의 수정·조작이 이뤄진 것이 아니냐는 의혹이 제기된다.

국민참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장검사) 역시 이처럼 투표가 끝난 이후에도 투표자 수 허위 입력 및 조작이 이뤄진 정황을 포착하고 수사 중인 것으로 알려졌다.

지난달 31일 중앙선관위 관계자에 대한 피의자 조사에서도 이런 의혹을 확인하기 위해 투표 종료 이후 투표자 수 수정 여부와 절차 등을 추궁한 것으로 전해졌다.

선관위는 앞서 국정조사특별위원회에 제출한 설명자료에서 “특정 투표소의 시간대별 투표자 수에 입력 착오가 있더라도, 투표자 수 자체가 투표소별 입력·집계 시점에 따라 오차가 발생할 수 있는 잠정수치이므로 오류가 있다고 보기 어렵다”고 강조했다. 선거 당일 투표자 수는 집계 방식과 시점에 따라 일부 오차가 발생할 수 있으며, 투표율 추이를 안내하기 위한 ‘잠정 통계’에 불과해 큰 의미가 없다는 주장이다.

그러면서 “최종 마감 시각의 투표자 수 역시 잠정 집계한 자료이며, 최종 투표자수는 개표 완료 후 확정된다”고 강조했다.

다만 선거 당일 투표율은 유권자들이 투표 여부를 결정하고, 출마 후보들이 막판 유세 장소를 정하는 중요 참고 지표가 되는 만큼, ‘잠정 통계라 큰 의미가 없다’는 취지의 선관위 해명은 설득력이 떨어진다.

통계 집계 방식으로 인한 오류를 일부 인정하더라도, 투표 종료 시점 기준 집계된 투표자 수와 개표 기준 투표자 수 사이에 수백명의 차이가 발생하는 것은 용인하기 힘든 오차라는 비판이 나온다.

합수본은 이날도 투표 통계 조작을 지시·주도한 혐의를 받는 중앙선관위 관계자를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.