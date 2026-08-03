제니, 美 롤라팔루자서 18곡 공연…미공개 신곡 깜짝 공개

밴드 라이브로 노래…'레스 댄 어 러버' 발매 후 첫 무대

블랙핑크의 제니가 1일(현지시간) 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago)에 헤드라이너(간판출연자)로 출연해 약 1시간에 걸쳐 열띤 무대를 꾸몄다고 소속사 OA엔터테인먼트(오드아틀리에)가 3일 밝혔다.



제니는 '롤라팔루자' 메인 스테이지에 해당하는 '버드 라이트'(Bud Light) 무대에 이날의 마지막 주자로 올라 밴드 라이브로 18곡을 들려줬다.

OA엔터테인먼트(오드아틀리에) 제공.

1991년 시작된 '롤라팔루자'는 8개 스테이지에 총 170여팀이 오르고, 40만명 이상의 관객이 모이는 북미 최대 규모 음악 축제다.



제니는 찰리 XCX, 로르드, 올리비아 딘 등 유명 스타들과 나란히 한국 여성 솔로 가수로는 처음으로 '롤라팔루자' 헤드라이너로 이름을 올렸다.



특히 제니가 오른 '버드 라이트'는 더 큐어, 콜드플레이, 더 위켄드 등 내로라하는 톱스타가 거쳐 간 상징적인 무대여서 그 의미를 더했다.



제니는 공연에서 새 싱글 '레스 댄 어 러버'(Less than a Love)를 발매 이후 처음 정식으로 선보였다. 팬들은 신곡을 떼창으로 따라 부르며 현장의 열기를 더했다.

OA엔터테인먼트(오드아틀리에) 제공.

'레스 댄 어 러버'는 제니가 작사, 작곡에 참여한 곡으로, 연인도 친구도 아닌 그 어디쯤 머무는 관계의 설렘과 여운을 담았다.



제니는 또한 미공개 신곡을 처음으로 깜짝 공개해 팬들의 환호를 끌어내기도 했다. 그는 오는 14일 일본 대표 음악 축제 '서머 소닉 2026'에 출연하는 등 글로벌 활동을 이어간다.

<연합>