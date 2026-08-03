성남 율동공원 주차난 숨통…C주차장 개장으로 총 914면 확보

총사업비 23억 투입해 208면 조성…8월 시범 운영 후 9월 유료화

황톳길·캠핑장 등 생태문화공원 편의 향상 및 상권 활성화 기대

경기 성남시의 대표 휴식 공간인 분당구 율동공원의 주차난과 주변 도로 혼잡이 개선될 전망이다.

3일 성남시에 따르면 시는 분당구 율동 307번지 일원에 총 208면 규모의 ‘율동공원 C주차장’ 조성을 마치고 지난달 31일 개장했다. 새마을연수원 사거리 인근 기존 A주차장 맞은편 유휴부지(8935㎡)에 들어선 C주차장은 총사업비 23억4100만원을 투입해 7개월 만에 결실을 보았다.

경기 성남시가 율동공원 이용객 증가에 대응하기 위해 마련한 208면 규모의 C주차장. 성남시 제공

이번에 확충된 주차장은 일반 주차면 180면을 포함해 장애인(7면), 임산부(5면), 어르신(5면), 전기차(11면) 등 배려 주차공간을 두루 갖췄다. 이로써 율동공원 내 전체 주차공간은 기존 A·B주차장을 더해 총 914면으로 확대됐다.

시는 오는 10월 전기차 충전기 11기를 추가 설치해 공원 내 충전시설을 총 56기로 늘릴 계획이다.

C주차장은 이달 31일까지 무료 시범 운영을 거쳐 9월1일부터 평일에 한해 유료로 전환된다. 입차 후 3시간까지는 무료이며 이후 기본 30분당 300원, 10분당 100원의 추가 요금이 적용된다.

율동공원은 민선 8기 공약인 생태문화공원 조성사업을 통해 맨발 황톳길, 오토캠핑장, 수변무대 등을 갖추며 방문객이 급증했다.

신상진 시장은 “C주차장 개장으로 주말마다 반복되던 주변 불법 주정차와 혼잡 문제를 크게 해소하게 됐다”며 “시민들의 이용 편의를 높이고 인근 상권에 활력을 불어넣을 것”이라고 말했다.