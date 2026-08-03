트럼프 또 “헬로, 그린란드”… 덴마크·그린란드 정상 회동

덴마크 총리와 덴마크령 그린란드 자치정부 총리가 거듭 협력과 유대 의지를 과시했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 소유에 대한 열망을 다시 드러낸 지 하루 만이다.
메테 프레데릭센 덴마크 총리는 2일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이날 덴마크 본토를 방문한 옌스프레데리크 닐센 그린란드 총리와 만난 사실을 공개했다. 그린란드는 덴마크 국왕을 국가원수로 섬기고, 외교·국방 정책에 관해 덴마크 정부의 지도를 받지만, 민생 등 기타 분야에선 거의 완벽한 자치권을 누리고 있다.
프레데릭센 총리는 “아름다운 여름 저녁 코펜하겐 중심가에서 그린란드 지도자이자 총리, 내가 깊이 존경하는 친구이자 동료와 함께했다”고 소개했다. 이어 “그(닐센 총리)는 부당한 요구에 직면했을 때 확고한 입장을 고수한다”며 “그리고 이는 덴마크도 마찬가지”라고 덧붙였다. 프레데릭센 총리는 미국 행정부를 겨냥한 듯 “그린란드는 그 누구의 것도 아닌 그린란드인들의 것”이라며 “덴마크와 그린란드의 협력 그리고 유대는 굳건하다”고 강조했다.
트럼프는 2025년 1월 두 번째 임기를 시작한 직후 집권 1기 때 했던 “그린란드 영유권을 미국이 가져야 한다”는 주장을 되풀이했다. 중국과 러시아가 북극 통제권을 호시탐탐 노리는 가운데 덴마크의 힘으로는 이를 지킬 수 없다는 것이다. 중국·러시아 모두 “그린란드엔 관심 없다”며 손사래를 쳤으나 트럼프는 요지부동이다.
지난 7월 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 앞두고서 트럼프는 거듭 ‘그린란드는 미국 것’이란 입장을 밝혔다. 그 때문에 트럼프가 같은 나토 회원국인 덴마크의 프레데릭센 총리와 마주쳤을 때 무슨 불상사가 일어날지 모른다는 우려가 제기됐다. 다만 트럼프는 프레데릭센 총리와 대면한 자리에선 그린란드 문제를 언급하지 않았다.
그런데 지난 1일 트럼프가 SNS에 또 그린란드 관련 게시물을 올렸다. 인공지능(AI)으로 만든 합성 이미지로 추정되는 해당 게시물은 트럼프가 그린란드의 산천과 마을을 내려다보며 “안녕(Hello), 그린란드!”라고 인사하는 장면을 담고 있다. 이번에 처음 등장한 것은 아니고 트럼프가 전에도 몇 차례 SNS에 올린 이미지다. 트럼프는 같은 날 남미 베네수엘라 지도와 미국 국기 성조기를 합성한 이미지도 게시하며 “미국의 51번째 주(州)”라고 적었다. 그린란드는 물론 베네수엘라에 대한 영토적 욕심까지 드러낸 것으로 풀이된다.