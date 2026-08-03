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‘추미애표’ 경기미래투자공사…화성시 대규모 출자 내걸고 유치전 포문

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수원·화성=오상도 기자 sdoh@segye.com
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정명근 화성시장, 동탄 부지 제안하며 승부수…남부권 지자체 유치 경쟁 과열 조짐
道, 10월 초까지 9개 시와 MOU…‘옥상옥’ 우려·투자 리스크 속 2027년 출범 속도

추미애 경기도지사가 반도체·인공지능(AI) 등 미래 첨단산업 육성을 위해 역점 추진 중인 ‘(가칭)경기미래투자공사’ 설립 사업이 시·군 간 유치전으로 번지고 있다. 정명근 화성시장이 대규모 출자를 약속하며 유치 의사를 공식 타진한 것으로 알려지면서, 경기도의 정책금융 기관 신설 행보가 급물살을 타고 있다.

경기도 광교 청사.
경기도 광교 청사.

3일 경기도와 지자체 등에 따르면 정 시장은 최근 추 지사를 만나 경기미래투자공사의 화성시 설립을 건의했다. 화성시는 미래차·반도체·바이오 등 첨단산업 인프라가 집적된 동탄 지역의 한국토지주택공사(LH) 인큐베이팅 건물을 매입해 공사 본사로 제공하겠다는 구체적 청사진까지 마련한 것으로 전해졌다. 경기도가 산하 공공기관의 동북부 이전을 추진함에 따라 입지가 줄어든 남부권 지자체 간 신설 기관 유치 경쟁에 불을 지핀 셈이다.

 

경기미래투자공사는 도와 도내 반도체 거점 9개 지자체(수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천·광주)가 공동 출자해 모(母)펀드를 조성하고, 이를 바탕으로 첨단 기술기업에 장기·안정적 자금을 대는 정책금융 플랫폼이다. 추 지사는 최근 TF 전략회의에서 지자체 간 출자 협약 체결 시점을 당초 ‘연내’에서 ‘10월 초’로 대폭 앞당기며 속도전을 지시했다. 기존 ‘G-펀드’의 한계를 넘어서는 장기 연구·개발(R&D) 지원 체계를 구축해 2027년 하반기 공식 출범시킨다는 구상이다.

화성시청.
화성시청.

각 지자체의 이해관계와 입장이 다르지만, 10월까지 9개 시와 양해각서(MOU)를 차질 없이 교환해 안정적 출자 기반을 다지는 게 도의 목표다.

 

그러나 사업 성패를 가를 난제도 적지 않다. 정치적 성향이나 재정 여건이 다른 9개 지자체의 출자 동의를 단기간에 끌어내기 쉽지 않은 데다, 산업은행·기업은행 등 기존 정부 정책금융 시스템과 일부 기능이 중복돼 ‘옥상옥(屋上屋)’이 될 수 있다는 지적이 나온다. 여기에 민간 전문 운용 인력 확보와 투자 실패 시 불거질 공적 자금 손실 리스크도 해결해야 할 과제다.

오상도 기자

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