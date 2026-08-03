李대통령 국정수행 부정평가, 첫 50%대…긍정평가와 격차 오차범위 밖

민주 45.1%·국힘 37.7%…양당 격차 0.7%p→7.4%p로 확대

이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 3주 연속 하락해 취임 후 최저치를 경신했다는 여론조사 결과가 3일 나왔다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 27∼31일 전국 18세 이상 2천508명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 전주보다 0.4%포인트(p) 내린 45.9%로 집계됐다.

이재명 대통령.

국정 수행 부정 평가는 지난주 대비 1.0%p 오른 50.5%로, 처음으로 50%대를 넘어섰다.



부정 평가와 긍정 평가 격차는 4.6%p다.



부정 평가가 긍정 평가를 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 앞선 것은 이 대통령 취임 후 처음이다.



'잘 모름'이라는 응답은 3.5%로 조사됐다.



리얼미터는 "순방 외교를 통한 정상회담 성과가 있었다"면서도 "증시 폭락과 레버리지 ETF 파장에 따른 경제적 불안정성, 부동산 세제 및 대통령 연임 개헌 논란, 검찰 보완 수사권 폐지 입법 강행 등 정국·경제 이슈 전반에 걸친 부정적 언론보도가 복합적으로 작용하면서 지지율 하락세가 지속된 것으로 분석된다"고 설명했다.



지역별로는 인천·경기에서 2.5%p 내린 43.0%를 기록하며 가장 큰 하락폭을 보였다. 부산·울산·경남(43.5%)에서도 1.0%p 하락했다.



반면 대구·경북(35.3%)과 대전·세종·충청(46.8%)은 각각 5.2%p, 4.5%p씩 상승했다.



연령대별로는 60대와 70대 이상을 제외한 대부분 연령대에서 하락폭을 보였다.



30대에서 7.4%p 하락한 31.9%로 나타나며 하락폭이 가장 컸다. 50대(54.5%)에서는 2.6%p, 20대(30.4%)에서는 2.4%p, 40대(50.0%)에서는 1.2%p 떨어졌다.



70대 이상(49.0%)은 8.1%p, 60대(54.5%)는 3.0%p 상승했다.



이념 성향별로는 중도층에서 3.0%p 내린 46.2%, 진보층에서 2.2%p 떨어진 65.7%로 조사됐다. 보수층은 1.5%p 오른 23.2%였다.



지난달 30∼31일 전국 18세 이상 유권자 1천2명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45.1%, 국민의힘이 37.7%를 각각 기록했다.



민주당은 지난주 대비 3.8%p 올랐고, 국민의힘은 2.9%p 내렸다.



민주당 지지율은 3주 만에 상승한 반면, 국민의힘은 3주 만에 하락해 양당 격차는 전주 0.7%p에서 7.4%p로 확대됐다.



리얼미터는 민주당의 상승세에 대해 "검찰 보완수사권 폐지 법안 통과로 국정 주도권을 부각시킨 데다 당대표·최고위원 전당대회를 앞두고 당권 주자들이 각 지지층 결집에 나서면서 그 효과가 지지율 상승으로 이어진 것으로 분석된다"고 설명했다.



국민의힘에 대해서는 "당내 중진 징계 절차와 멱살잡이 논란 등 내홍이 불거진 데다 민주당의 검찰 보완수사권 폐지법 강행 처리에 효과적으로 반발하지 못하면서 정치적 부담이 커졌다"며 "윤석열 전 대통령 1심 유죄 판결에 따른 당 자금 반환 위기까지 겹치며 지지율이 약화된 것으로 보인다"고 분석했다.



개혁신당 지지율은 2.4%, 조국혁신당은 2.0%, 진보당은 0.9%로 각각 나타났다. 무당층은 9.5%로 집계됐다.



두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.



대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.8%다. 정당 지지도 조사는 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>