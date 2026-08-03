경기 광주시 남종면에 ‘물안개 행복센터’ 들어선다…국비 42억 확보

농식품부 ‘2027 기초생활거점 조성사업’ 공모 최종 선정

2031년까지 80억 투입…문화·복지·교육 복합거점 구축

경기 광주시 남종면에 문화·복지·교육 기능을 갖춘 주민 복합거점 공간이 들어선다.

광주시는 농림축산식품부 주관 ‘2027년 기초생활거점 조성사업’ 공모에 남종면이 최종 선정돼 국비 42억원을 확보했다고 3일 밝혔다.

광주시청.

기초생활거점 조성사업은 농촌 중심지에 생활서비스 거점을 마련해 배후 마을까지 문화·복지·교육 서비스를 확장함으로써 주민 정주 여건을 개선하고 지역 공동체를 활성화하는 국책 사업이다.

시는 확보한 국비를 포함해 2027년부터 2031년까지 총사업비 80억원을 투입한다. 이를 통해 남종면에 복합거점시설인 ‘(가칭)남종 물안개 행복센터’를 건립하고, 주민 공동이용시설 확충과 주민 역량 강화 프로그램을 추진할 방침이다.

그동안 남종면은 기초생활 인프라와 문화·복지 시설이 상대적으로 부족해 시설 확충을 요구하는 주민 목소리가 지속해서 제기돼 온 지역이다. 시는 이번 사업을 통해 생활서비스 접근성을 끌어올리고 지역 활력을 회복하는 계기로 삼을 방침이다.

박관열 시장은 “이번 공모 선정은 남종면 주민들의 숙원이었던 기초 인프라 확충과 복합 공동체 공간 조성을 위한 의미 있는 첫걸음”이라며 “주민 의견을 적극 반영해 일상에서 변화를 체감할 수 있는 생활 거점을 만들겠다”고 말했다.