대구시, ‘변화와 성장’ 담은 시정 슬로건 공개…“말보다 성과로 답할 것”

대구시가 기존의 틀과 관행에서 벗어난 근본적인 변화를 통해 도시의 저력을 다시 깨우기 위한 새로운 시정 슬로건을 마련했다.

3일 시에 따르면 이번 슬로건에는 변화가 도시 경쟁력과 경제, 일자리, 시민의 삶을 바꾸는 성장으로 이어지고, ‘더 나은 대구의 내일’을 만들어가겠다는 시정 철학이 담겼다. 말보다 성과로 답하는 시정을 통해 시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 대구를 만들겠다는 각오다.

기본형(심볼형) 시정 슬로건 디자인. 대구시 제공



시는 이 같은 의미를 시민들이 보다 쉽고 분명하게 체감할 수 있도록 서체와 색채, 상징기호 등을 통해 슬로건의 지향점을 압축적으로 디자인에 구현했다고 밝혔다. 서체는 장식을 배제하고 안정감과 추진력을 동시에 느낄 수 있도록 간결하게 디자인해 정책 메시지가 명확하게 전달되도록 했다. 다양한 매체에서도 높은 가독성과 통일성이 유지되도록 해 시민과의 신뢰를 바탕으로 흔들림 없이 정책을 추진하겠다는 실용 행정의 가치를 담은 것이 특징이다.

시각적 비전도 구체화했다. 서체 획과 심볼을 우상향 형태로 구성해 앞으로 뻗어나가는 흐름을 형상화했다. 이는 변화와 성장을 통해 대구의 경제와 도시경쟁력을 끊임없이 높여가겠다는 비전을 시각적으로 구조화한 결과물이다. 또한 심볼이 포함된 ‘기본형’에는 신뢰감 있는 색을 바탕으로 열정적인 색상이 우상향으로 더해지는 그러데이션을 적용했다. 시 관계자는 “변화가 도시 전반으로 확산되고 시민의 삶으로 이어지는 모습을 상징적으로 담아냈다”고 설명했다.

특히, 슬로건 상단에 배치한 상징기호는 변화와 성장을 통해 나아가는 ‘도약의 출발점’이자, 도약이 빚어낼 ‘성과가 빛나는 도착점’을 의미한다. 시는 이번에 확정된 시정슬로건 디자인을 시 홈페이지, 공공현수막, 공직자 명함, 각종 공문서 등 시정 전 분야에 걸쳐 순차적으로 적용해 나갈 계획이다.

간소형(텍스트형) 시정 슬로건 디자인. 대구시 제공

추경호 대구시장은 “이번 슬로건 디자인은 단순한 상징물이 아니라, ‘변화와 성장, 더 나은 내일’을 향한 민선9기의 시정 철학을 시민들께 알기 쉽게 전달하기 위한 것”이라며 “미래를 여는 경제 대개조, 누구나 누리는 문화행복, 일상을 바꾸는 공간 대전환, 모두를 지키는 안전복지, 시민과 함께하는 공감시정 등 5대 시정 목표를 속도감 있게 실행해 시민이 체감하는 변화와 성장을 만들어 가겠다”고 말했다.