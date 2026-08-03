폭염중대경보 확대…대구·경북 오전부터 불볕더위

오전 10시 현재 35도 안팎…낮 최고기온 39도·체감 38도 이상 예보

기상청 "온열질환 각별히 유의"

3일 대구와 경북 내륙을 중심으로 폭염중대경보가 확대됐다.



기상청은 이날 오전 11시를 기해 대구 달성북부와 경북 구미, 칠곡, 김천북부, 안동동남부에 폭염중대경보를 발효한다.

기록적인 폭염이 계속된 지난 7월 31일 오후 대구 수성구 알파시티 주변 아스팔트 도로에 뜨거운 열기로 인해 물을 뿌려놓은 것처럼 아지랑이가 피어오르고 있다.

경산, 고령, 대구 중부와 달성남부에 이어 폭염중대경보가 발효 지역이 추가된 것이다.



폭염중대경보는 최고 체감온도가 35도 이상인 상태가 이틀 이상 계속되는 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상일 때 내려진다.



나머지 대구·경북 대부분 지역에는 폭염특보가 내려져 있다.



당분간 최고체감온도가 33도 이상으로 오르는 폭염이 계속되겠다.



이날 오전 10시 기준 주요 지역 최고기온은 경주(외동) 34.7도, 고령 34.6도, 청도(금천) 34.4도, 영천(화북) 34.2도, 구미·청도·포항(기계)·경산(하양) 34.1도 등이다.



또 대구 동구 신암 34.9도, 북구 34.8도, 서구 34.7도 달성군 옥포 34.2도, 대표지점인 동구 효목동 33.4도 등이다.



기상청 관계자는 "폭염중대경보가 발효된 지역에는 최고기온이 39도 또는 최고체감온도가 38도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상되니 온열질환 등에 각별히 유의해야 한다"고 강조했다.

<연합>