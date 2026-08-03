[포토] 크리스토퍼 놀란 '현 시대 최고의 감독'

크리스토퍼 놀란 감독이 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 영화 ‘오디세이’의 내한기자간담회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘오디세이’는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스가 아내 페넬로페와 아들 텔레마코스에게 돌아가기 위해 여정을 떠나는 이야기를 그린다.

맷 데이먼이 오디세우스 역을 맡았으며 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연한다. 영화는 오는 5일 개봉한다.