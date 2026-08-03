"국비 확보 총력"…원주시, 국회 현장 지원 담당제도 전격 도입

원주시가 주요 현안 사업을 원활하게 추진하기 위한 국비 확보 전담 소통 창구를 구축한다.

원주시는 ‘국회 현장 지원 담당제’를 전격 도입·운영한다고 3일 밝혔다. 그간 원주시는 각 사업 부서별로 국회의원실과 소통이 개별적으로 이뤄지면서 종합적인 대응 및 소통 창구 일원화가 미비해 주요 사업 추진 과정에서 여러 어려움과 효율성 저하를 겪어왔다.

원주시청 전경. 원주시 제공

이에 따라 시는 전담 소통 창구를 구축하고 현장 밀착형 지원 체계를 가동해 원주시 지역구 및 지역 연고 국회의원실과 상시적 협력체계를 유지해 나간다는 방침이다.

전담자는 예산과 국도비전략팀장이 맡는다. 매주 화∙목요일 국회 및 서울 거점 사무소에 상주무하게 된다. 사무실은 서울 마포구 소재 강원도민회 내에 마련될 예정이다.

주요 역할은 △국회의원실과 원주시 각 부서 간 일원화된 소통 창구 역할 △지역 핵심 현안 사업 추진 및 국비 확보를 위한 현장 밀착 대응 △원주시 및 관계 기관 국회 방문 시 현장 지원 등이다.

원주시 관계자는 “그동안 국회의원실과 소통 창구가 일원화돼 있지 않아 정책 연계나 예산 반영 과정에서 유기적인 대응에 어려움이 있었다”며 “이번 현장 지원 담당제 운영을 통해 국회와의 소통을 대폭 강화하고 현장 대응력을 높여 지역 핵심 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.