질병청 청소년건강패널조사…초6부터 고3까지 7년 추적

일반·전자담배 ‘중복흡연’, 단독 사용보다 많아

여학생, 남학생보다 불안장애·스마트폰 과의존 위험 높아

학년이 올라갈수록 우리나라 청소년의 흡연·음주 경험은 늘고, 운동과 건강한 식생활 실천은 감소하는 것으로 조사됐다. 생성형 AI로 만든 이미지

우리나라 청소년들은 학년이 올라갈수록 흡연과 음주가 늘고 식습관과 신체활동은 악화되는 것으로 나타났다.

특히 일반담배와 전자담배를 함께 사용하는 중복 흡연이 단독 사용보다 많았으며, 여학생은 남학생보다 불안장애와 스마트폰 과의존 위험이 높은 것으로 조사됐다.

질병관리청은 2019년부터 2025년까지 진행한 ‘청소년건강패널조사’ 1∼7차 통계 결과를 3일 발표했다.

이번 조사는 청소년 건강행태 변화를 파악하기 위해 2019년 초등학교 6학년이었던 학생 5051명을 대상으로 10년간 건강 변화를 추적하는 사업으로, 7년 연속 조사에 참여한 3756명을 대상으로 분석이 진행됐다.

지난해 조사 결과는 제1∼7차 연도에 모두 참여한 3756명을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동, 식생활 등 건강행태를 누적 분석한 것이다.

청소년건강패널조사 제7차연도(2025) 결과-흡연. 질병관리청

조사 결과 평생 담배제품 사용 경험률은 초등학교 6학년 0.35%에서 고등학교 3학년 11.93%로 늘었고, 최근 30일 내 하루 이상 담배를 사용한 현재 사용률도 같은 기간 0.01%에서 5.30%로 증가했다.

고3의 담배제품 현재 사용률은 일반담배(4.41%)가 가장 높았고 액상형 전자담배(3.61%), 궐련형 전자담배(1.59%)가 뒤를 이었다. 특히 담배제품별 단독 사용보다 일반담배와 전자담배를 함께 사용하는 이중·삼중 사용 비율이 더 높은 것으로 나타났다.

음주 경험도 증가했다. 평생 음주 경험률은 초6 36.4%에서 고3 68.4%로 증가했고 현재 음주율도 0.7%에서 11.2%로 높아졌다. 특히 고등학교 3학년으로 진급하는 시기에 처음 술을 접하는 학생이 가장 많은 것으로 조사됐다.

식생활과 신체활동도 전반적으로 악화됐다. 주 5일 이상 아침을 거르는 비율은 초6 17.9%에서 고3 32.8%로 증가했다. 반면 하루 한 번 이상 과일을 먹는 비율은 35.4%에서 16.3%로, 우유와 유제품 섭취율도 45.7%에서 16.8%로 감소했다.

반대로 단 음료와 패스트푸드, 고카페인 음료 섭취는 꾸준히 증가했다.

신체활동도 크게 줄었다. 하루 60분 이상 주 5일 이상 운동하는 비율은 초6 29.8%에서 고3 11.4%로 감소했으며, 여학생의 실천율은 5.8%에 그쳐 남학생(16.7%)보다 크게 낮았다.

청소년건강패널조사 제7차연도(2025) 결과-정신건강. 질병관리청

정신건강에서는 여학생의 취약성이 두드러졌다. 중등도 이상 범불안장애 경험률은 고3 전체의 8.3%였으며, 여학생은 11.4%로 남학생(5.3%)의 두 배를 웃돌았다. 스마트폰 과의존 경험률도 여학생이 35.2%로 남학생(28.8%)보다 높았다.

질병청은 이번 조사가 청소년 건강행태가 학년이 올라갈수록 전반적으로 악화되고 있음을 보여준다며 가정과 학교, 지역사회가 함께 유해환경을 줄이고 맞춤형 건강정책을 강화해야 한다고 강조했다.

임승관 질병청장은 “학생 개개인의 문제로 여기지 않고 가정, 학교, 사회적 환경 전체에서 유해 환경을 차단하고, 학년급 전환기별 차별화된 금연·금주 프로그램과 신종 위해요인 대응을 위한 맞춤형 정책 마련이 시급하다”고 밝혔다.