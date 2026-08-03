6·3 지방선거 수도권 당선자 4명 중 1명은 전과자…347명으로 집계

경실련 전수조사 결과 서울·경기·인천 당선자 1천436명 중 24.2%

6·3 지방선거 수도권 지역 당선자 4명 중 1명꼴로 전과가 있는 것으로 나타났다.



경제정의실천시민연합(경실련)은 3일 보도자료를 내고 6·3 지방선거 서울·경기·인천 지역 당선자 1천436명의 전과 현황을 전수조사한 결과를 발표했다.

제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 지난 6월 2일 오후 인천 남동구 남동체육관에 마련된 개표소에서 선관위 관계자들이 투표지분류기 모의시험 등 개표 준비 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스

조사 결과 당선자 중 347명(24.2%)이 총 530건의 전과 기록을 갖고 있는 것으로 나타났다.



구체적으로는 서울 지역 당선자 580명 중 115명(20％), 경기 지역 당선자 670명 중 189명(28%), 인천 지역 당선자 186명 중 43명(23%)이 전과가 있었다.



세부적으로 구분하면 구·시·군의 장 당선자 67명 중 19명(28%), 시·도의회 의원 288명 중 71명(25%), 구·시·군의회 의원 911명 중 239명(26%), 광역의원 비례대표 42명 중 5명(12%), 기초의원 비례대표 125명 중 13명(10%)이 전과 기록이 있었다.



수도권 시·도지사 당선자 3명 중에는 전과자가 없는 것으로 파악됐다.



정당별로는 더불어민주당 213명, 국민의힘 131명, 진보당 1명, 개혁신당 1명, 무소속 1명의 당선자가 전과를 가지고 있었다.



투표 없이 자동으로 당선된 수도권 무투표 당선자 223명 중 전과가 있는 당선자는 43명(19％)에 달했다.



경실련은 "국민은 자신이 뽑은 당선자의 경력과 범죄 이력을 알 권리가 있음에도, 선거 이후에는 관련 정보가 제공되지 않아 사실상 추적이 불가능"하다고 지적하고 엄격한 공천기준과 투명한 공천 절차 재정립을 촉구했다.

<연합>