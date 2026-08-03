해외 결제 단말기에 KRW 떴다면…원화 강세 때도 ‘현지통화’ 눌러야 [여행+]

해외 매장에서 현지통화 결제를 선택하면 최대 8%에 이르는 추가 수수료를 아낄 수 있다. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

최근 달러 대비 원화 가치가 오르면서 해외여행 경비 부담을 줄일 기회가 커졌다. 1달러당 환율이 10원 내려가면 1000달러를 바꾸는 데 드는 돈은 단순 계산으로 1만원 줄어든다. 그러나 해외 현지에서 발생하는 원화결제 수수료나 귀국 시 면세한도 초과 가산세를 놓치면 환율로 아낀 돈보다 더 큰 비용을 치를 수 있다. 여름휴가로 해외 출국을 앞뒀다면 환율의 정확한 저점을 맞히기보다 쓸 돈을 나눠 환전하고 해외 원화결제를 미리 차단하는 전략이 필요하다.

◆ 저점 맞히기보다 여행 경비를 나눠 환전

3일 한국은행에 따르면 지난달 1500원대 중반까지 치솟았던 원달러 환율이 최근 외환 수급 개선에 따라 1430원대 수준으로 하락했다. 한 달 새 달러 대비 원화 가치가 6% 이상 상승한 셈이다. 원화 강세 기조는 같은 외화를 사는 데 필요한 원화 액수가 줄었다는 것을 의미한다.

하지만 여행 출발일까지 하락세가 지속된다는 보장은 없다. 미국 통화정책과 중동의 지정학적 정세, 국제유가 변동, 외국인 자금 흐름 등 다양한 대외 변수에 따라 환율은 언제든 다시 오를 수 있다.

따라서 출발이 임박했다면 현금으로 쓸 예상액을 두세 차례로 나누어 환전하는 것이 환율 변동 위험을 줄이는 방법이다. 환전 시점마다 은행 앱에 표시되는 최종 원화 지출액을 꼼꼼히 비교하고 ‘환율 우대’ 문구만 보고 한 곳에 전액을 맡기지 않는 것이 핵심이다.

현금 환전 비중은 목적지의 결제 환경에 맞춰 조정한다. 교통카드 충전이나 소규모 상점 결제처럼 현금이 반드시 필요한 지출 규모를 먼저 파악하고 비상금을 더한 금액만 바꾸는 것이 좋다. 남은 외화를 다시 원화로 환전할 때 발생하는 수수료 손실을 막기 위해서다.

분할 환전은 금융권에서 단기적인 환율 변동성 리스크를 분산하기 위해 사용하는 정액분할매수 기법과 동일한 논리다. 구매 시점을 시간축으로 쪼개어 평균 환전 단가를 낮추는 효과가 있다.

최근처럼 글로벌 기준금리 정책 발표 전후로 외환시장의 일일 변동폭이 확대된 시기에는 한 번에 목돈을 환전하는 것보다 2회에서 3회에 걸쳐 나누어 바꾸는 것이 통계적으로 환차손을 방어하는 데 실질적인 도움이 된다.

◆ 결제 단말기에 KRW가 뜨면 현지통화 선택

해외원화결제는 해외 가맹점이 고객의 결제액을 원화로 바꿔서 보여주는 서비스다. 주의할 점은 이 과정에서 가맹점과 카드사가 이용액의 3에서 8%를 추가 수수료로 떼어간다는 것이다.

해외 매장에서 카드 단말기가 원화와 현지통화 중 하나를 고르라고 제시하면 무조건 현지통화를 선택해야 한다. 만약 영수증 통화 표시란에 KRW가 찍혀 있다면 즉시 결제를 취소하고 현지통화로 다시 승인해 달라고 요구해야 추가 비용을 막을 수 있다.

호텔이나 항공권, 온라인 여행 플랫폼 역시 접속 국가를 기준으로 원화 결제를 자동 제시하는 경우가 많으므로 최종 결제창에서 통화 코드를 반드시 살펴야 한다.

출국하기 전 카드사 앱이나 홈페이지에 접속해 ‘해외원화결제 차단서비스’를 켜 두면 원치 않는 원화 승인을 원천적으로 막을 수 있다. 다만 현지통화로 결제하더라도 국제브랜드 수수료와 카드사 자체 해외서비스 수수료는 상품 조건에 따라 별도로 청구될 수 있다.

◆ 일반물품 800달러 면세 한도, 술과 담배 향수는 별도

지난달 31일 시행된 ‘관세법 시행규칙’에 따라 여행자 1명의 휴대품과 별송품 기본 면세 범위는 과세가격 합계 미화 800달러 이하다. 이는 해외 매장뿐만 아니라 국내 시내 면세점, 출국장과 입국장 면세점에서 구입해 국내로 반입하는 모든 물품을 합산한 기준이다.

술과 담배, 향수는 기본 800달러 한도와 별도로 면세 기준을 적용받는다. 술은 병 수에 제한 없이 전체 용량 2L 이하이면서 총가격이 미화 400달러 이하여야 한다.

담배는 궐련 기준 200개비, 향수는 100ml까지 개별 면세가 적용된다. 단 19세 미만 미성년자가 반입하는 술과 담배에는 면세 혜택이 주어지지 않는다.

여행자는 귀국 전에 구매처가 면세점인지 일반 매장인지를 따지기보다 국내로 반입하는 전체 물품의 총액을 먼저 계산해야 한다. 카드 승인 내역과 영수증을 모아두고 일반물품과 주류, 담배 등을 분리해서 적어두면 세관 신고 대상인지 쉽게 판단할 수 있다.

개인 사용 목적이 아닌 판매용 물품, 검역이 필요한 동식물과 식품, 의약품, 미화 1만달러를 초과하는 지급수단 등은 가격이 면세 범위 안이더라도 별도의 신고와 허가 절차를 거쳐야 한다.

◆ 면세 한도 넘겼다면 자진신고로 관세 30% 감면

면세 범위를 넘긴 물품을 세관에 자진해서 신고하면 부과될 관세의 30%를 최대 20만원 한도 내에서 경감받을 수 있다. 반대로 신고 대상 물품을 몰래 반입하다 적발되면 납부해야 할 세액의 40%가 가산세로 청구된다. 반복적으로 신고를 누락하는 경우 가산세율은 60%까지 치솟는다.

세관에 신고할 물품이 있다면 입국하기 전에 ‘여행자 세관신고’ 앱이나 관세청 모바일 웹사이트에서 내역을 미리 입력해 공항에서의 대기 시간을 줄일 수 있다.

관세청 홈페이지의 ‘여행자 휴대품 예상 세액 조회’ 기능을 활용하면 대략적인 세금을 사전에 계산해 볼 수 있지만, 통관 시점의 환율과 세부 세율 적용에 따라 실제 납부 세액은 달라질 수 있다.