북한도 ‘불가마’ 폭염…평양 등 35~40도 ‘고온 주의경보’ [북*마크]

북한에서도 기록적인 폭염이 이어지고 있다. 평양의 낮 최고기온이 30도를 크게 웃돌고, 일부 지역은 최고 40도에 달하는 고온이 예보됐다.

조선중앙방송은 3일 중부 이남 대부분 지역과 북부 일부에 9일까지 ‘무더위 주의경보’를, 평양과 평안북도·자강도 일부 지역 및 중부 이남 일부에는 8일까지 ‘고온 주의경보’를 발령했다고 밝혔다. 방송은 고온 주의경보가 내려진 평양 등에서는 기온이 35~40도까지 치솟고, 무더위 주의경보 지역은 일평균 상대습도 70% 이상을 유지한 채 낮 최고기온이 33~35도에 이를 것으로 내다봤다.

북한 조선중앙TV는 2일 “세계적인 관광공원으로 일떠선 원산갈마해안관광지구는 지금 전국 각지에서 끊임없이 찾아오는 근로자들로 흥성이고 있다”고 보도했다. 조선중앙TV·연합뉴스

평양의 이날 아침 최저기온은 28도로 평년보다 5도 높고, 낮 최고기온은 35도까지 오를 전망이다. 평양은 지난달 27일부터 밤 사이(전날 오후 6시 1분부터 다음 날 오전 9시) 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야 현상이 나타나기도 했다.

계속되는 폭염 속 원산갈마해안관광지구와 평양 시내 물놀이시설에도 이용객이 크게 늘고 있다는 보도가 잇따랐다.

조선중앙TV는 지난 2일 “세계적인 관광공원으로 일떠선 원산갈마해안관광지구는 지금 전국 각지에서 끊임없이 찾아오는 근로자들로 흥성이고 있다”고 보도했다. 노동신문도 같은 날 ‘사람바다, 웃음바다 문수상 물놀이장을 찾아서’ 기사에서 "삼복철에 들어선 지금 대동강 기슭에 자리 잡은 문수물놀이장은 매일 초만원”이라며 “수도 시민들은 물론 평양 견학이나 나들이왔던 지방 사람들도 연일 앞을 다퉈 찾아오고 있다”고 전했다.