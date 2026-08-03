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북한도 ‘불가마’ 폭염…평양 등 35~40도 ‘고온 주의경보’ [북*마크]

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조채원 기자 chaelog@segye.com
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북한에서도 기록적인 폭염이 이어지고 있다. 평양의 낮 최고기온이 30도를 크게 웃돌고, 일부 지역은 최고 40도에 달하는 고온이 예보됐다.

 

조선중앙방송은 3일 중부 이남 대부분 지역과 북부 일부에 9일까지 ‘무더위 주의경보’를, 평양과 평안북도·자강도 일부 지역 및 중부 이남 일부에는 8일까지 ‘고온 주의경보’를 발령했다고 밝혔다. 방송은 고온 주의경보가 내려진 평양 등에서는 기온이 35~40도까지 치솟고, 무더위 주의경보 지역은 일평균 상대습도 70% 이상을 유지한 채 낮 최고기온이 33~35도에 이를 것으로 내다봤다.

 

북한 조선중앙TV는 2일 “세계적인 관광공원으로 일떠선 원산갈마해안관광지구는 지금 전국 각지에서 끊임없이 찾아오는 근로자들로 흥성이고 있다”고 보도했다. 조선중앙TV·연합뉴스
북한 조선중앙TV는 2일 “세계적인 관광공원으로 일떠선 원산갈마해안관광지구는 지금 전국 각지에서 끊임없이 찾아오는 근로자들로 흥성이고 있다”고 보도했다. 조선중앙TV·연합뉴스

평양의 이날 아침 최저기온은 28도로 평년보다 5도 높고, 낮 최고기온은 35도까지 오를 전망이다. 평양은 지난달 27일부터 밤 사이(전날 오후 6시 1분부터 다음 날 오전 9시) 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야 현상이 나타나기도 했다.

 

계속되는 폭염 속 원산갈마해안관광지구와 평양 시내 물놀이시설에도 이용객이 크게 늘고 있다는 보도가 잇따랐다. 

 

조선중앙TV는 지난 2일 “세계적인 관광공원으로 일떠선 원산갈마해안관광지구는 지금 전국 각지에서 끊임없이 찾아오는 근로자들로 흥성이고 있다”고 보도했다. 노동신문도 같은 날 ‘사람바다, 웃음바다 문수상 물놀이장을 찾아서’ 기사에서 "삼복철에 들어선 지금 대동강 기슭에 자리 잡은 문수물놀이장은 매일 초만원”이라며 “수도 시민들은 물론 평양 견학이나 나들이왔던 지방 사람들도 연일 앞을 다퉈 찾아오고 있다”고 전했다.

조채원 기자

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