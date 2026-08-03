경찰관들, 순환인사 반발해 '삭발'…"우린 잠재적 범죄자 아냐"

경찰직협, 감찰부서 증원 철회·유재성 경찰청장 직무대행 사과 요구도

"대화 없으면 임명장·수사권 반납하고 전면 자치경찰 반대할 것"

경찰 순환인사 확대 방침에 반발하는 경찰 조직원들이 삭발 투쟁에 나섰다.



경찰관 노조 대안 조직 격인 전국경찰직장협의회(경찰직협) 산하의 '강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회'(투쟁위)는 3일 오후 경찰청 정문 앞에서 출정식을 열고 순환인사 등에 반대하며 삭발식을 진행했다.

전국경찰직장협의회가 3일 서울 서대문구 경찰청 앞에서 '경찰 순환인사 확대·감찰 인력 증원 정책 폐기'를 요구하며 삭발식을 하고 있다.



강제 순환인사제를 규탄하는 조화가 늘어선 가운데 이날 출정식에는 100여명이 참석했다. 민관기 공동위원장 등 14명이 삭발에 참여했다.



이들은 강제 순환인사 방침 폐지와 감찰 부서 증원 계획 철회를 요구했다.



'기만적인 감찰 증원 강제 순환 인사 결사 반대' 피켓을 든 이들은 "대책 없는 전국 순환 인사제 즉각 폐지하라", "경찰관도 소중한 국민이다. 경찰관을 존중하라"는 등 구호를 외쳤다.



삭발 참여자들은 "우리는 잠재적 범죄자가 아니다"라거나 "우리가 왜 이렇게 길바닥에서 삭발해야 하나", "현장 경찰관이 이렇게 울부짖는데 경찰청장 직무대행은 무엇을 하고 있냐"는 등 목소리를 높였다.



민관기 공동위원장은 이날 "경찰청이 이번 주까지 해결책을 내놓지 않으면 자치경찰제를 반대할 것"이라며 "경찰청 말대로면 자치경찰은 비리의 온상이 되고 토착세력화 되지 않겠느냐"고 주장했다.



이어 "시장도 국회의원도 연임하는데 왜 경찰관만 잠재적 범죄자가 되어야 하느냐"며 "경찰청이 정책을 후퇴하지 않는 한 우리도 후퇴하지 않겠다"고 강조했다.

늘어선 강제 순환 근무 반대 조화들



투쟁위는 이날 유재성 경찰청장 직무대행에게 항의서한을 전달하고 공식 면담을 요구하기도 했다.



항의서한에는 강제 순환인사 방침과 감찰 부서 증원 계획을 규탄하고 유 직무대행의 공식 사과를 요구하는 내용이 담겼다.



참석자들은 항의서한 낭독 직후 지금껏 받은 표창장을 들어 보이며 "우리는 지휘부가 말하는 '향찰'(鄕察)이 아닌 수많은 표창을 받아온 조직의 자랑"이라고 목소리를 높였다.



투쟁위는 경찰 수사개혁위원회에도 경찰 개혁은 현장의 전문성과 책임성을 강화하고 형사사법 시스템의 신뢰를 높이는 방향으로 이뤄져야 한다는 의견을 전달했다.



앞서 투쟁위는 지난달 30일 경찰청 직협 사무실에서 회의를 열고 삭발 투쟁을 예고했다.



투쟁위는 정책 재검토를 위한 대화가 이뤄지지 않는다면 매주 경찰청 앞에서 집회를 열어 15∼20명씩 릴레이 삭발을 이어가겠다고 했다.



특히 이달 넷째 주 월요일에는 전국 경찰관 대회를 열고 임명장·수사권 반납, 자치경찰 반대 입장을 명확히 할 것이라고 경고했다.



경찰은 '장윤기 사건'을 둘러싼 부실 수사 및 유착 논란을 계기로 확대 추진하는 순환인사제를 내년 상반기 도입할 계획이다.

<연합>