축구협회 청문회서 부적절한 언행 문진희 심판위원장 사임

축구협회에 사임서 제출…심판위원회는 부위원장 대행 체제 운영

대한축구협회 국회 청문회에서 한 손을 바지 주머니에 넣은 채 답변하는 등 부적절한 모습을 보인 문진희 대한축구협회 심판위원장이 사임했다.



축구협회는 3일 언론 공지를 통해 "문진희 심판위원장이 일신상의 사유로 사임서를 제출했다. 정관에 따라 임원의 경우 사임서 제출과 함께 효력이 발생한다"라며 "향후 심판위원회는 새 집행부가 출범할 때까지 부위원장 대행 체제로 운영될 예정"이라고 밝혔다.

대한축구협회 국회 청문회에서 조국혁신당 김재원 의원(오른쪽)과 언쟁을 벌이는 등 부적절한 모습을 보인 문진희 대한축구협회 심판위원장이 사임했다. 연합뉴스

앞서 문 위원장은 축구협회에 사임 의사를 표명했고, 애초 화요일 예정된 심판평가협의체 회의 일정을 하루 앞당겨 치른 뒤 사임서를 제출했다.



문 위원장은 지난달 30일 국회에서 열린 대한축구협회에 대한 국회 문화체육관광위원회의 청문회에서 조국혁신당 김재원 의원과 언쟁을 벌였다.



김 의원이 "자세 똑바로 하시라. 공손하게 대답하시라. 아까부터 다른 위원님 답변도…"라고 지적하자 문 위원장은 한 손을 바지 주머니에 꽂은 채 "위원님은 말씀하고 나는 하지 말란 말이냐. 목소리를 좀 다운시키시라 그러면"이라고 맞받아쳤다.



이어 더불어민주당 조계원 의원도 문 위원장의 부적절한 언행에 이의를 제기하자 문 위원장은 "거기는 끼지 마시고"라며 격앙된 태도를 보이며 청문회에 참석한 국회의원들의 공분을 샀다.

<연합>