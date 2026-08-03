국가아동권리보장원, '아동권리 사연 공모' 개최… “양육 고민 들려주세요”

국가아동권리보장원이 아동권리와 아동 정책에 대한 국민의 다양한 생각과 궁금증을 듣기 위한 ‘아동권리 사연 공모 이벤트’를 3일부터 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 시작한다고 밝혔다.

이번 공모전은 일상에서 아이를 키우거나 돌보며 마주하는 고민부터 아동권리 관련 평소 궁금했던 내용, 아동 정책에 대한 질문까지 아동권리에 대한 관심과 공감대를 넓히기 위해 마련했다.

사연 주제는 △돌봄 공백, 훈육과 아동학대 등 양육·돌봄 과정에서의 고민 △입양·가정위탁 등 아동 정책에 대한 궁금증 △자립준비청년·위기임산부 등 지원 정책에 대한 궁금증 △그 밖에 아동권리 관련 고민하거나 함께 나누고 싶은 이야기 등이다. 접수 기간은 오는 23일까지다. 참여 방법은 국가아동권리보장원 공식 SNS 채널과 공모 안내 이미지의 QR코드를 통해 확인할 수 있다.

김유임 국가아동권리보장원장은 “아동권리는 특별한 상황에서만 고민하는 것이 아니라 아이와 함께하는 일상 곳곳에서 마주하는 문제다”며 “이번 공모 이벤트를 통해 평소 궁금했던 아동권리와 정책에 대한 다양한 이야기를 들려주고, 함께 답을 찾아가는 과정에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.